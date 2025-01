Big Day BBB 25: participantes serão conhecidos na quinta-feira, dia 9

A- A+

Anote na agenda: a largada oficial do Big Brother Brasil 25 está marcada para quinta-feira, dia 9. É neste dia — conhecido como Big Day — que serão apresentados os participatentes da edição 2025. Este ano, uma novidade: as entradas serão em duplas. Elas serão conhecidas durante a programação da TV Globo durante todo o dia, com flashes apresentados por Tadeu Schmidt.

O programa estreia efetivamente no dia 13 de janeiro e terá duração de 100 dias. A casa da edição comemorativa do BBB — que celebrará 25 edições bem como os 60 anos da TV Globo — contará com uma decoração inspirada na teledramaturgia da emissora.

Outra novidade da edição é o "Big Show", programa do Multishow comandado por Ana Clara e Ed Gama, no ar nas noites de segunda-feira. Atração promete "humor, resenha, interatividade, memes e games", segundo comunicado do canal.

