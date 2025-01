Demi Moore "ignora" Kylie Jenner após vitória no Globo de Ouro, e web reage; vídeo

A- A+

A reação de Demi Moore à tentativa de contato de Kylie Jenner, durante a cerimônia do Globo de Ouro 2025, tem repercutido entre internautas. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que a atriz premiada pela interpretação no longa "A Substância" parece ignorar a presença da empresária e estrela de reality shows enquanto fala com empolgação com as outras pessoas sentadas à mesma mesa — o ator Timotheé Chalamet, namorado de Kylie, e outras estrelas da atuação, como Elle Fanning e Monica Barbaro.





O momento foi registrado em vídeo depois de Demi levar o prêmio de Melhor Atriz em Musical ou Comédia pelo papel em "A Substância". A artista caminhou até a mesa em que estava Kylie e deu um abraço caloroso em Elle Fanning. O vídeo dos bastidores do evento mostra que Kylie tentou "entrar na conversa" e deu "parabéns" a Demi, que se vira rapidamente para a empresária antes de retomar a conversa com Elle. Os internautas ficaram ainda mais intrigados ao verem que Demi, na sequência, "pula" Kylie e vai falar animadamente com Timotheé Chalamet. Assista ao vídeo abaixo:

Kylie Jenner com Demi Moore, Elle Fanning e Monica Barbaro no #GoldenGlobes em Los Angeles - 05/01. pic.twitter.com/k15tovmvML — Portal Jenner Brasil (@portaljennerin) January 6, 2025

Em outubro do ano passado, Kylie viralizou na internet e na imprensa especializada em celebridades ao recriar, para o Halloween, o look icônico de Demi no filme "Striptease".

