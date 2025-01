Demi Moore se emociona ao receber Globo de Ouro e relembra produtor que a chamou de ''atriz pipoca''

A- A+

Vencedora do Globo de Ouro de melhor atriz de filme de comédia ou musical por "A Substância", Demi Moore se emocionou ao passar a carreira a limpo no palco do Beverly Hilton Hotel na noite deste domingo (5). Ela relembrou um produtor que a chamou de "atriz (de filme) pipoca". O comentário, segundo Moore, foi internalizado até aparecer o roteiro do terror "A Susbtância".

"Eu não estava esperando por isso. Estou em choque nesse momento. Tenho feito isso há muito tempo, há mais de 45 anos, e esta é a primeira vez que ganho alguma coisa como atriz. Estou muito grata", disse. "Há 30 anos, um produtor disse que eu era uma atriz (de filme) pipoca. E, naquela época, eu interpretei isso como se não fosse algo que eu tivesse permissão de ter, que eu só poderia fazer filmes que fossem bem-sucedidos e gerassem muito dinheiro... Isso me corroeu por um tempo.

A atriz, de 62 anos, então disse que estava num momento difícil da carreira quando o roteiro "corajoso" e "insano" de "A susbtância" chegou.

"O universo me disse que eu ainda não terminei", disse a atriz, agradecendo na sequência "as pessoas que acreditaram em mim quando eu mesma não acreditava".

