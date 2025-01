A- A+

Globo de Ouro Confira a lista dos vencedores da 82ª edição do Globo de Ouro Fernanda Torres ganhou o prêmio de Melhor Atriz de Drama pelo filme "Ainda Estou Aqui"

Esses são os vencedores da 82ª edição do Globo de Ouro, que ocorreu no domingo no Hotel Bervely Hilton, na Califórnia.

Fernanda Torres ganhou o prêmio de Melhor Atriz de Drama pelo filme "Ainda Estou Aqui", enquanto o musical "Emilia Pérez" liderou a premiação que homenageia o melhor do cinema e da televisão com quatro prêmios, incluindo o de Melhor Filme de Comédia ou Musical.

Em seguida, vem "O Brutalista", que venceu como Melhor Filme de Drama, um dos seus três prêmios da noite.

Cinema

Melhor Filme de Drama - "O Brutalista"

Melhor Filme de Comédia ou Musical - "Emilia Pérez"

Melhor Ator em Filme de Drama - Adrien Brody, "O Brutalista"

Melhor Atriz em Filme de Drama - Fernanda Torres, "Ainda Estou Aqui"

Melhor Ator em Filme de Comédia ou Musical - Sebastian Stan, "O Aprendiz"

Melhor Ariz em Filme de Comédia ou Musical - Demi Moore, "A Substância"

Melhor Ator Coadjuvante - Kieran Culkin, "A Verdadeira Dor"

Melhor Atriz Coadjuvante - Zoe Saldaña, "Emilia Pérez"

Melhor Diretor - Brady Corbet, "O Brutalista"

Melhor Roteiro - Peter Straughan, "Conclave"

Melhor Filme de Lingua não Inglesa - "Emilia Pérez"

Maior Evento Cinematográfico do Ano - "Wicked"

Melhor Trilha Sonora Original - Trent Reznor e Atticus Ross, "Rivais"

Melhor Canção Original - "El Mal", Camille e Clément Ducol, "Emilia Pérez"

Melhor Filme de Animação - "Flow"



Televisão

Melhor Série Dramática - "Xógum"

Melhor Ator de Drama em Série de TV - Hiroyuki Sanada, "Xógum"

Melhor Atriz de Drama em Série de TV - Anna Sawai, "Xógum"

Melhor Série de Comédia - "Hacks"

Melhro Ator em Série de Comédia ou Musical - Jeremy Allen White, "O Urso"

Melhor Atriz em Série de Comédia ou Musical - Jean Smart, "Hacks"

Melhor Filme para TV ou Série Limitada - Bebê Rena

Melhor Ator em Filme para TV ou Série Limitada - Colin Farrell, "O Pinguim"

Melhor Atriz em Filme para TV ou Série Limitada - Jodie Foster, "True Detective: Night Country"

Melhor Comediante - Ali Wong, "Ali Wong: Single Lady"

