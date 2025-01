Globo de Ouro 2025: sobre o que é ''Emilia Pérez'', filme que desbancou ''Ainda Estou Aqui''

A- A+

Fernanda Torres venceu o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Drama, mas " Ainda estou aqui" não levou a categoria de Melhor Filme de Língua Não Inglesa. O prêmio foi para "Emilia Pérez", produção francesa que somava dez indicações e faturou quatro, com estreia prevista no Brasil em 6 de fevereiro.

Dirigido pelo francês Jacques Audiard, "Emilia Pérez" é um musical em espanhol e se passa no México. O longa acompanha uma advogada que é contratada por um traficante que deseja fazer a cirurgia de redesignação sexual e mudar de vida. O quarteto de atrizes - Karla Maria Gascón, Zoë Saldaña, Selena Gomez e Adriana Paz - dividiu o prêmio de interpretação feminina no Festival de Cannes, em maio, de onde o filme também saiu com o Prêmio do Júri.

No México, no entanto, "Emilia Pérez" não passou sem polêmicas. O filme foi criticado por ter apenas uma atriz mexicana em todo o elenco, Adriana Paz, em um papel secundário, e que não foi a escolhida pelos produtores para concorrer nas categorias de Melhor Atriz Coadjuvante nas premiações. A direção de elenco declarou que "não havia atores mexicanos talentosos o suficiente".

Atores e cineastas mexicanos criticaram o filme, apontando falta de representatividade e o roteiro estereotipado. Alfonso Cuarón, vencedor do Oscar de Melhor Diretor, chegou a afirmar que "Ainda estou aqui" era o seu favorito.

