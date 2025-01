Fernanda Torres recusou papel de Odette Roitman para se dedicar a ''Ainda Estou Aqui''

A- A+

Fernanda Torres trocou o papel icônico pelas exibições internacionais do longa, que estava em campanha por uma indicação ao Oscar de Melhor Filme Internacional. "Ainda estou aqui" está entre os 15 filmes pré-selecionados na categoria. A lista com os cinco indicados será divulgada pela Academia no dia 17 de janeiro. Na mesma data, Fernanda Torres poderá estar entre as indicadas ao Oscar de Melhor Atriz.

"Houve o convite, mas o filme foi crescendo. Com o resultado de Veneza, a onda cresceu mais. Tudo é cansativo, não dava para eu começar um trabalho dessa responsa já cansada", disse Fernanda Torres, ressaltando que esse é um processo natural. - Essas coisas são normais no nosso trabalho.

A decisão de se dedicar à campanha de "Ainda estou aqui" por uma vaga no Oscar não foi sem motivo. O processo, como explicou a atriz, é exaustivo.



"Consiste em fazer sessões para pessoas estratégicas, aí o filme começa a entrar em festivais. Na sequência, vem as sessões seguidas de debates para alimentar o buzz. A presença física faz diferença. É estratégica complicadíssima. Parece campanha política", contou Torres, para quem a realidade do cinema mudou.



"Todo mundo comprou TVs de 800 polegadas. A perspectiva de um filme estrangeiro fazer bilheteria é menor. O lugar de existir é nos festivais para que ele seja lançado com força nos cinemas."

