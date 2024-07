A- A+

Bob Esponja é autista? Tom Kenny, dublador original do personagem, escutou pela primeira vez esse questionamento na Comic Con de Texas. O intérprete foi novamente perguntado pelos fãs sobre essa dúvida, dessa vez durante a Motor City Comic Con.

Para o dublador Tom Kenny, Bob Esponja é autista sim. Ele acredita que o icônico personagem encena traços de transtornos que fazem parte do espectro, mas que essa característica é o seu superpoder.

"Pessoas no espectro realmente se identificam com o Bob Esponja (...) ele também está nesse espectro. A última vez que fui na Comic Con de Texas foi a primeira vez que me perguntaram isso. Uma pessoa que, obviamente estava no espectro, veio até mim e falou 'Eu tenho uma pergunta para você, Tom Kenny. Bob Esponja é autista?' e eu falei 'Sim, claro! Claro que ele é!' e eu falei 'Sabe, esse é seu superpoder, do mesmo jeito que é seu superpoder'", disse Tom Kenny sobre Bob Esponja ser autista

Tom Kenny responds to claim if SpongeBob is autistic:



“Yes, of course he is! That’s his superpower the way your superpower is.” pic.twitter.com/dkAWkw2bRR — ToonHive (@ToonHive) July 23, 2024

Durante a San Diego Comic Con de 2017, Tom Kenny também foi questionado sobre a representatividade por trás da sua percepção de que o Bob Esponja é um personagem autista.

"É engraçado, é essa coisa em que você está apenas tentando fazer algo divertido e que faz as pessoas rirem e nos faz rir, mas tem todas essas outras coisas que pode fazer. Obviamente você não está pensando nisso quando está fazendo isso, mas uma vez lançado no mundo, ele terá usos diferentes. E a questão do autismo surge com tanta frequência que eu gostaria que alguém escrevesse um trabalho de conclusão de curso ou um tratado sobre o assunto. É realmente interessante, e eu sei que crianças autistas se fixam em certas coisas e certos programas, mas há algo sobre Bob Esponja e não é só que Bob Esponja é maior que outros programas, não sei, não tenho nenhuma teoria", expressou o dublador.

Apesar da repercussão das falas do dublador Tom Kenny, o falecido criador Stephen Hillenburg, ou os autores do desenho, nunca confirmaram que Bob Esponja estaria no espectro autista.

