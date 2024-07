Lady Gaga e Joaquin Phoenix são destaque em novo trailer de "Coringa: delírio a dois"

A- A+

"Coringa: delírio a dois", aguardada continuação de "Coringa" (2019), acaba de ganhar um novo trailer. Joaquin Phoenix volta ao personagem que lhe rendeu o Oscar de melhor ator, agora com a companhia de Lady Gaga na pele da psiquiatra Harleen Quinzel. A médica acaba se transformando na vilã Arlequina após se envolver com Arthur Fleck/Coringa no Asilo Arkham.

Dirigido mais uma vez por Todd Phillips, o longa chega aos cinemas brasileiros no dia 3 de outubro.

O longa será um musical "jukebox" — como são conhecidos os filmes do gênero que reinterpretam canções populares, e costumam alcançar sucesso de bilheteria, como "Mamma mia" e "Moulin Rouge" — e terá ao menos 15 faixas "amplamente conhecidas", segundo a Variety. Entre elas, estaria “That’s entertainment”, do musical "A roda da fortuna" (1953), com Fred Astaire e comumente associada a Judy Garland.

Além do casal de protagonistas, o elenco inclui ainda a indicada ao Emmy Zazie Beetz (“Atlanta”) e os indicados ao Oscar Catherine Keener (“Quero ser John Malkovich”) e Brendan Gleeson (“Os Banshees de Inisherin”).

