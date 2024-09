A- A+

Boninho, responsável pela formatação do “Big Brother Brasil” e de outros programas da TV Globo, deixará a emissora. O anúncio foi feito pelo diretor, através do Instagram, nesta sexta-feira (13).

“Chegou a hora de voar solo. Depois de 40 anos sendo TV Globo, decidi seguir outros caminhos. Confesso que o plano era me aposentar nessa empresa que faz parte de quem eu sou e grande incentivadora da minha paixão. Mas aos 62 anos, é exatamente a paixão que tenho, que está mais forte que nunca, que me motivou a topar os novos desafios que surgiram”, informou.

De acordo com Boninho, a decisão de não renovar o contrato foi sua. A emissora teria feito uma “proposta carinhosa” para a permanência do diretor, que resolveu recusá-la para seguir carreira de forma independente.



“Uma decisão que a Globo acolheu de forma gentil, como aliás, sempre foi nossa relação. Ah, TV Globo, eu te amo demais”, declarou o “Big Boss”, como é chamado o diretor pelos fãs do BBB.

Boninho, que ocupava o cargo de diretor de Gênero Reality na Globo, segue na empresa até o final do ano. A emissora já confirmou o nome de Rodrigo Dourado, diretor artístico de programas como "Big Brother Brasil" e "Estrela da Casa", no comando dos realities da empresa.



"A transição na Direção do Gênero Reality começa agora e vai até o final do ano. Boninho, como diretor, ainda conclui a entrega da temporada do Estrela da Casa, em exibição, e o Especial Roberto Carlos", explicou Amauri Soares, diretor executivo da TV Globo e dos Estúdios Globo.



Ainda na publicação, Boninho agradeceu aos anos de história com a Globo. “Só tenho orgulho e saio com a certeza que juntos fizemos história, com um entretenimento que emocionou, divertiu e fez parte da vida de milhões de pessoas”, disse.

