Bruna Marquezine fala sobre nova série romântica para rir e chorar: "um gatilho fortíssimo"

A Walt Disney Brasil estendeu seu tapete azul para apresentar suas novidades no mundo do streaming em evento realizado no Copacabana Palace, no Rio, na última terça-feira. A casa de Mickey Mouse deu maiores detalhes sobre o novo Disney+, que estreia no próximo dia 26 de junho, com a adição dos conteúdos de Star e ESPN. Com isso, o streaming Star+ será desativado.

— Bem-vindos ao novo Disney+ — anunciou Otaviano Costa, mestre de cerimônias da noite.

O ator e apresentador conduziu uma série de painéis sobre os próximos lançamentos do canal, que investirá de forma significativa no audiovisual brasileiro nos próximos anos. Além da apresentação de trailers e cenas dos novos projetos, o evento também recebeu várias das novas estrelas da casa em seu palco.

Abrindo a noite, Raphael Logam, Rui Ricardo Diaz, Lorena Comparato e companhia subiram ao palco para falar sobre a quinta temporada de “Impuros”, série nacional que migra do Star+ para o Disney+.

— A gente tá na Disney. A gente vai poder falar palavrão nessa p#%%@? — brincou Logam, destacando que a plataforma não será mais focada em produções infantis ou familiares.

Na sequência, a eterna rainha dos baixinhos, Xuxa, falou sobre sua experiência rodando a série “Tarã”, em que irá tratar de um tema que sempre marcou sua trajetória pessoal e profissional: a preservação ambiental.

Outra novidade que empolgou o público de convidados presentes no evento foi a série romântica “Amor da minha vida”, estrelada por Bruna Marquezine e Sérgio Malheiros, que vivem dois grandes amigos com conflitos em suas vidas amorosas.

— A série fala sobre o amor e tudo que envolve o amor. É um gatilho fortíssimo — brincou Bruna, que também trabalha como codiretora, roteirista e produtora no projeto. É para rir e para chorar.

Os atores comemoraram a oportunidade de participar da apresentação ao lado de Xuxa. Quando crianças, Bruna e Sérgio atuaram lado a lado no filme “Xuxa e o tesouro da cidade perdida” (2004).

Em meio à reformulações, o Disney+ apostou pesado em atores conhecidos do grande público, muitos com histórico de novelas da Globo, para formar seu portifólio nacional.

Juliana Paes e Rodrigo Simas são os protagonistas de “Vidas bandidas”; Isis Valverde e Julio Andrade irão interpretar Maria Bonita e Lampião em “Maria e o cangaço”; José Loreto e Carol Castro irão estrelar a saga futibolista “Jogo cruzado”; Caco Ciocler e Larissa Nunes serão vistos em “Americana”; e Miguel Falabella e Alessandra Maestrini retomarão parceria dos palcos em “O som e a sílaba”.

Duas importantes expressões culturais brasileiras serão tema de séries da plataforma. “Capoeiras” levou uma roda de capoeira para o salão do hotel. Na sequência, Raphael Logam, Juliana Alves e Dani Suzuki subiram ao palco para apresentar a produção. Já “Passinho” colocou Giulie Oliveira e Digão Ribeiro para dançar no palco do evento.

Crimes reais e esporte

Uma das principais novidades na apresentação foi o anúncio da entrada do Disney+ no mundo do true crime, com a produção de “Volta Priscila”, série documental sobre a investigação do caso do desaparecimento de Priscila Belfort, irmã do lutador Vitor Belfort, há 20 anos. O painel do doc contou com um dos momentos mais tocantes da noite, com a participação de Jovita Belfort, mãe de Priscila.

Fechando a noite, o repórter e comentarista esportivo Mauro Naves destacou a presença dos conteúdos da ESPN no novo Disney+. Agora, assinantes da plataforma terão acesso a competições como Libertadores, Premier Ligue, La Liga, NFL e NBA.

