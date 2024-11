Bruno Mars bebe cerveja em boteco e anda de chinelos antes do show em Belo Horizonte

A- A+

O namoro de Bruno Mars com o Brasil está cada vez mais sério. Nesta terça-feira (5), o cantor americano foi flagrado por fãs passeando de forma descontraída pelas ruas de Belo Horizonte, Minas Gerais.

Usando chinelos e um look com as cores do Brasil, ele bebeu cerveja no boteco, interagiu com o público na maior alegria e saiu em um mototáxi. Nesta terça-feira, o cantor faz na capital mineiro o seu último show no país.

Nas redes sociais, as fotos e vídeos do flagra rapidamente viralizaram, com muita gente lembrando o apelido que o cantor ganhou em território nacional: Bruninho Márcio.

A movimentação de Bruno pelas ruas de Belo Horizonte gerou especulações: será que ele está preparando mais um vídeo temático? No ano passado, após seus shows no The Town, em São Paulo, Bruno Mars gravou um vídeo especial vestindo a camisa do Brasil, cantando e brincando com a famosa frase dos fãs "come to Brazil" ("venha ao Brasil").

