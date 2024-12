A- A+

intercâmbio Caboclinho Carijós do Recife embarca para Argentina, nesta sexta (6), em intercâmbio cultural Grupo centenário deve levar tradições culturais do Estado para cidade de Rosário, polo em festivais multiculturais e que reúne muitos estudantes pernambucanos

O Caboclinho Tribo Indígena Carijós do Recife, que tem 127 anos de existência e é Patrimônio Vivo de Pernambuco, promove o projeto de intercâmbio cultural "O Som da Preaca na Terra do Tango". O grupo aterrissa embarca para a cidade de Rosario, província de Santa Fé, na Argentina, nesta sexta-feira (6).

Ao total, serão 12 brincantes na viagem, além de equipe de produção, para uma programação dividida em quatro dias com apresentações em teatro, universidades e parques. Em cada aula-espetáculo, serão abordados elementos que compõem a manifestação cultural, como os principais personagens, trajes, dança e musicalidade, além da interação com o público com uma apresentação final.



"É o nosso primeiro intercâmbio internacional. Estamos muito felizes em levar toda nossa riqueza histórica centenária para outro país. Mostrar tudo que fazemos ao longo do ano, como construímos e pensamos o grupo. Para além disso, vamos aproveitar e aprender com eles, trazendo isso na bagagem que será somada ao nosso desenvolvimento construtivo coletivo", afirmou o diretor da Tribo Indígena Carijós do Recife, Mestre Anderson Santos.

O projeto contempla ainda um intercâmbio com o grupo El Rayo Misterioso, um espaço independente e realizador de mostras e festivais multiculturais com uma diversidade de linguagens e formas. "Será uma oportunidade memorável de levar nossa cultura pernambucana e brasileira para além das fronteiras e fomentar novas plateias e públicos aos nossos eventos tradicionais, como o carnaval recifense", ressaltou o produtor geral e CEO da Usina Produções, Clébio Marques.

O intercâmbio cultural "O Som da Preaca na Terra do Tango" acontece por meio de incentivo do Edital Funcultura Geral da Fundarpe/Secretaria de Cultura/Governo de Pernambuco. Ainda dentro de sua realização será garantida a acessibilidade comunicacional com intérprete de Libras.

A oportunidade de ir para Rosário, a 300 km de Buenos Aires, é importante pela cidade reunir muitos estudantes pernambucanos, que, na hora do lazer, vão poder aproveitar as apresentações culturais.

Fundado em 6 de março de 1897 pelo estivador Antônio da Costa, o Caboclinho Tribo Indígena Carijós comemora, em 2024, 127 anos de lutas e glórias. Patrimônio Vivo de Pernambuco, título outorgado pelo Governo do Estado, a agremiação mantém vivo o trabalho social, o registro e a preservação das expressões culturais do Carnaval pernambucano.

São homens, mulheres e crianças que apresentam vigorosas coreografias em ritmo marcado pelo estalido das PREACAS (espécie de arco e flecha de madeira). A agremiação é, também, a maior detentora de títulos carnavalescos do Recife. Dentre os mais importantes, destacam-se: hexacampeã, de 1970 a 1975; tricampeã, de 1980-1982; novamente hexacampeã, de 1987 a 1992. É bicampeã do Grupo Especial (2017 e 2018).

