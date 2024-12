A- A+

premiação Alunos e professores do Recife são premiados na Olimpíada de Matemática e ganham viagem para os EUA Seis estudantes vão conhecer a sede da Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço (NASA) e os parques da Disney

Estudantes e professores da Rede Municipal do Recife foram premiados, na noite dessa segunda-feira (2), pela participação da Olimpíada de Matemática da cidade (OMR) 2024.



De quebra, os três primeiros colocados de casa uma das duas categorias ganharam uma viagem para Orlando, nos Estados Unidos, para conhecer a sede da Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço (NASA) e os parques da Disney. Duas professoras e uma gestora também foram contempladas com o prêmio.

A cerimônia de premiação foi realizada no Armazém 14, no bairro do Recife, Centro da capital. Os participantes receberam homenagens e medalhas pelo desempenho.

“É assim que a gente consegue tirar a educação do discurso e colocar na prática. Essa olimpíada nasceu grande e cresce a cada ano. E, enquanto eu tiver a oportunidade, vamos seguir assim. A educação pode mudar, gerar oportunidade, e eu não tenho nenhuma dúvida de que é o caminho mais importante que você pode tomar na vida”, afirmou o prefeito João Campos (PSB).

A OMR contemplou estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental, 6º ao 9º ano. O objetivo da ação, segundo a prefeitura, é "despertar o interesse e o prazer dos estudantes em aprender matemática, bem como identificar e valorizar talentos da disciplina".

“É uma alegria a gente estar vivendo esse momento. Foi um sonho que a gente construiu com todo um time. O principal objetivo é não apenas premiar nossos talentos e reconhecer o trabalho de nossos professores, mas acima de tudo, tornar mais prazeroso todo o ensino e toda a aprendizagem da matemática para todos os estudantes", afirmou o secretário de Educação do Recife, Fred Amancio.

Estudantes impactados

Uma das estudantes impactadas foi Ana Luísa Patriota, 14 anos, aluna da Escola Municipal de Tempo Integral Luiz Vaz de Camões. Ela foi vencedora entre os estudantes da categoria 2 da OMR, e revela que a premiação chega para reconhecer o trabalho bem-feito.

“Matemática é mais fácil, porque eu não tenho que decorar texto e datas. É só eu saber os números e fazer o que der”, disse, brincando. À época, no entanto, ela ainda não sabia que essa “brincadeira” a levaria a outro país.

Após ganhar e correr para receber seu prêmio, não conseguiu conter a emoção. “Tô super empolgada. Nunca viajei para longe. Eu fiz a prova e pensei 'se der, eu vou, e se não der, é experiência’”, falou.

A professora da jovem, Lindjane Félix da Silva, 52, também foi uma das contempladas com a viagem, a qual se tornou motivo de muitas lágrimas durante a noite.

“É trabalho, é fazer o aluno se contagiar pela magia da matemática, se apaixonar a cada dia e acreditar no impossível que se torna possível”, afirmou, emocionada. “Ser professora é transformar vidas. Quando a gente transforma, a gente faz os sonhos se concretizarem, e isso é o mais importante”, disse.

Veja também

"MORTE A ESCLARECER" Homem de 43 anos morre após se engasgar com pedaço de pão em casa, no Sertão; Polícia investiga