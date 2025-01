Caetano Veloso volta a pedir um período de "férias radicais"

A- A+

Caetano Veloso não desiste. Um ano depois de anunciar que entraria em um período de “férias radicais” (que acabaram não acontecendo), o cantor e compositor baiano de 82 anos voltou à carga em vídeo no Instagram, anunciando que em 2025 pretende “tirar férias mais verdadeiramente radicais do que eu me prometi o ano passado”.

“Espero que todo mundo colabore comigo (…) Eu quero ficar bem ‘descansandinho’ nas minhas férias na Bahia! Sem entrevistas, sem canjas em shows e sem fotos no Porto da Barra, combinado? (…) Eu vou fazer o show com Bethânia em fevereiro. Isso já é trabalhão do verão", disse ele, no vídeo, no qual explicou o termo “descansandinho”: "Não existe essa palavra, né? Descansando, só que com diminutivo. A gente diz de dengo. É dengo! Descansadinho...”



Caetano tem shows agendados, de sua turnê com a irmã Maria Bethânia, para os dias 8 de fevereiro (na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, na capital baiana), 15 de março (na Farmasi Arena, no Rio) e 22 de março (na Arena Grêmio, em Porto Alegre).

Em dezembro de 2023, ficou célebre o apelo do artista, em suas redes sociais, por uma desaceleração nas atividades:

“Tenho 81 anos e venho de uma série de atividades super puxada. Peço aos meus amigos, colegas, conhecidos e desconhecidos que considerem minha decisão de descansar o que me é necessário. Depois dos shows na Concha entrarei em período de férias radicais. Peço que não me convidem para atividades públicas, participações, conceder entrevistas ou emitir opiniões, gravar vídeos, escrever releases e outros textos ou qualquer outra atividade, sobretudo àqueles que sabem que mais me tocariam com seus chamados. Que tenhamos um feliz verão.”

Janeiro de 2024 chegou e o projeto de “férias radicais” foi abortado: ele anunciou para o dia 28 daquele mês uma última apresentação do espetáculo comemorativo dos 50 anos de seu disco “Transa”, no Festival de Verão Salvador.

