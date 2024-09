A- A+

A cantora Liniker anunciou, através das suas redes sociais, nesta sexta-feira (13), mais datas da turnê do seu novo álbum, “Caju”.

Pernambuco entrou na agenda, com show no dia 13 de dezembro, no Teatro Guararapes, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.



Informações sobre horário da apresentação, venda de ingressos e valor das entradas ainda não foram divulgadas.

A expectativa está grande em torno do show no Estado, uma vez que há três participações pernambucanas no disco. Uma das músicas, "Pote de ouro", foi gravada com Priscila Senna, a Musa.

Também há o trabalho do pianista Amaro Freitas, que faz solo em "Ao teu lado", enquanto Henrique Albino assina o arranjo da canção.

Pote de ouro

Ao teu lado

Caju

O álbum tem 14 canções e outras participações de peso, a exemplo de Lulu Santos, Baiana System, Anavitória e Pabllo Vittar.

A mistura já característica do trabalho de Liniker dá o tom a "Caju", que passeia por ritmos como pop, samba, jazz, pagode, arrocha, disco e reggae, com letras totalmente autorais.

