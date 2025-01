A- A+

PROGRAMAÇÃO Calendário Plus Size de Pernambuco: quinta edição traz "As Mil Faces de Uma Plus" A quinta edição do Calendário Plus Size de Pernambuco traz um Ensaio Fotográfico Boudoir como carro-chefe, ressaltando a sensualidade e a beleza, assim como a importância de respeitar as diversas características físicas

O Calendário Plus Size de Pernambuco apresenta sua quinta edição no próximo sábado (25), às 15h30, no Palatsi Convenience Coffee, na rua da Aurora, 387, no térreo da Adeppe, área central do Recife.

Sob a idealização de Sâmia Véras, professora, escritora e ativista reconhecida na luta contra a gordofobia, o projeto "As Mil Faces de Uma Plus" visa a resgatar a autoestima e o empoderamento da mulher em todas as idades.

Calendário Plus Size de Pernambuco

Esta nova edição traz um Ensaio Fotográfico Boudoir como carro-chefe, ressaltando a sensualidade e a beleza de cada curva, assim como a importância de respeitar as diversas características físicas, celebrando a autenticidade sem os padrões impostos pela sociedade marcando o empoderamento feminino e o respeito para com as diferenças.

"As Mil Faces de Uma Plus"

O projeto de empoderamento feminino, inclusão social, empreendedorismo enfrentamento e combate a gordofobia, foi idealizado pela professora Sâmia Véras e desde julho de 2017 realiza ações de impacto social positivo.

A quinta edição do Calendário Plus Size de Pernambuco é uma oportunidade de conscientização e celebração, destacando a beleza real de mulheres que inspiram e provocam mudanças.

O evento contará com uma tarde de celebração num diálogo sobre empoderamento feminino e a valorização da Mulher.

O Calendário Plus Size de Pernambuco também contará com a participação especial da cantora Nena Queiroga, a rainha do Carnaval de Pernambuco, que representa o mês de fevereiro nesta edição.

Veja também