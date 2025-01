Cameron Diaz comemora que mulheres já possam falar sobre menopausa em público e elogia Demi Moore

A- A+

De volta às telas após uma década afastada de Hollywood, a atriz americana Cameron Diaz comemorou, em entrevista ao jornal espanhol El País, que agora as mulheres já possam falar sobre menopausa em público.

"Nós avançamos muito e estamos falando mais abertamente sobre as coisas. Eu posso dizer a palavra ‘menopausa’. Estamos falando sobre isso agora. Nós não falávamos disso antes", afirmou a atriz de 52 anos. “Estamos nos honrando mais. Mulheres maduras estão conversando mais sobre quem elas são e mostrando seu poder e sua força à medida que envelhecem. Eu acho isso lindo.”

Diaz também elogiou o desempenho da colega Demi Moore no filme "A substância", denúncia do etarismo no mundo das celebridades que rendeu à estrela de "Ghost" um Globo de Ouro no início do mês.

"Estou muito orgulhosa dela por ter feito esse filme", disse Diaz. 'A substância' é o ápice dessa conversa, mostra exatamente o que a sociedade espera das mulheres e o que as mulheres esperam de si mesmas".

"De volta à ação"

Longe do cinema desde “Annie”, de 2014, Diaz pode ser vista desde a última sexta-feira (17) em "De volta à ação", filme da Netflix que ela protagoniza ao lado de Jaime Foxx. A trama gira em torno de um casal de espiões aposentados que, da noite para o dia, devem enfrentar uma nova e perigosa missão.

Ao El País, Diaz garantiu que a presença de Foxx no projeto foi fundamental para que ela topasse interromper sua aposentadoria. Os dois já haviam atuado juntos em "Annie" e em "Um domingo qualquer" (1999).

"Não tinha como dizer não", afirmou a estrela. "Se eu vou deixar minha família por 10, 12 hora por dia, tem que ser por alguém de quem eu goste de estar perto e com quem eu vou me divertir."

Veja também