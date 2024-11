A- A+

Acidente Cantor Paulinho Dill sofre acidente de carro em Santa Rosa e está entubado, diz diretor da banda Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), artista do grupo "Os Atuais" capotou após perder o controle do veículo na ERS-307, em Santa Rosa (RS)

Paulinho Dill, vocalista da banda "Os Atuais", sofreu um grave acidente de trânsito em uma rodovia no município gaúcho de Santa Rosa, nesta na segunda-feira (11).



Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), artista do grupo "Os Atuais" capotou após perder o controle do veículo na ERS-307.

Paulinho Dill está internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e seu estado é considerado grav. Por volta das 12h, a banda que o artista está "estável e apresentou uma leve melhora em seu quadro de saúde"

De acordo com o Portal G1, o vocalista e um amigo, que estava na carona, foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados ao Hospital Vida e Saúde. O passageiro não teve ferimentos de maior gravidade.

Por meio das redes sociais, na manhã desta terça-feira (12), o perfil da banda agradeceu as mensagens de apoio dos fãs. "Continuamos contando com a força e as orações de cada um de vocês", publicou.

Veja também

Cultura Concurso de Patrimônio Vivo do Recife recebe inscrições até sexta (15); saiba mais