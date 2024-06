Carlinhos Brown tieta Marisa Monte em concessão de honoris causa na USP: 'minha irmã, doutora'

A- A+

A cantora e compositora Marisa Monte recebeu na tarde desta segunda-feira (24) o título de doutora honoris causa da Universidade de São Paulo (USP), em cerimônia realizada no auditório do centro de difusão internacional da instituição.

A homenagem foi aprovada no final de 2023 pelo Conselho Universitário e acontece dois dias após Marisa realizar um show gratuito na Praça do Relógio, na Cidade Universitária, ao lado da Orquestra Sinfônica da USP, em comemoração aos 90 anos da universidade.

Na ocasião, Marisa recebeu no palco o amigo e parceiro no grupo Tribalistas Arnaldo Antunes. O terceiro tribalista, Carlinhos Brown, não ficou de fora e compareceu à cerimônia de concessão do título. Em suas redes sociais, o cantor escreveu: "Minha irmã, doutora Marisa Monte! Te amo."

Margareth Menezes, ministra da Cultura, também se manifestou sobre a homenagem à Marisa. "Fiquei muito feliz em ver a querida Marisa Monte recebendo o título de doutora honoris causa da USP! Ela foi a 3ª mulher a receber essa homenagem na história da instituição. É tão bom ver nós, mulheres, sendo reconhecidas por NOSSOS dons, NOSSOS esforços, NOSSA competência!"

Marisa é embaixadora do programa USP Diversa, oferece bolsas de estudo para estudantes em situação socioeconômica vulnerável. Na apresentação de sábado, a artista fez uma defesa da política de cotas na instituição.

