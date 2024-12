Carlinhos Maia é denunciado ao Ministério Público Federal por transfobia contra Liniker

O influenciador Carlinhos Maia foi denunciado, nesta quarta (25), ao Ministério Público Federal (MPF), por transfobia contra a cantora Liniker, segundo informações de Gabriel Vaquer, colunista da Folha de S. Paulo.

A ação foi impetrada por duas entidades de defesa da comunidade LGBTQIA+ do Nordeste, confirmou o colunista.

A caso denunciado ocorreu nesta terça (24), quando, em uma transmissão pelas redes sociais, Carlinhos Maia trocou o pronome de tratamento para se referir a Liniker:

“Você foi para o show dele, dela, delu, dolu, de Liniker. Dele! Mas ele cantou como dela com Priscila Senna do Recife, vou botar a música, o que importa é a música”, disse Carlinhos em um vídeo no Instagram.

Devido à repercussão do caso, Carlinhos Maia apagou a publicação.

Defesa e ataque

Nesta quarta (25), Carlinhos Maia foi às redes para comentar o acontecido, mas, ao mesmo tempo, atacou a comunidade LBGTQIA+

“Eu vivo colocando as músicas da Liniker há anos, não entendo nada [da sigla LGBT+] … tento entender, buscar, porque toda hora aparece uma sigla nova. Ontem eu estava embriagado, o mundo fala mal de mim… ontem eu falei, delu, dalu, dela, para me referir a ela… não é uma desculpa, porque não devo nada. A Liniker é ela, mas a comunidade que vá para a put* que pariu! Não me importo com vocês!”, disparou.