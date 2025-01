A- A+

O artista plástico recifense Carlos Pragana faleceu no Recife, nesta quarta-feira (29), aos 72 anos. A família preferiu não divulgar a causa da morte nem as informações sobre velório e sepultamento. Ele deixa esposa, duas filhas, três netas e um neto.



Celebrado como um dos nomes mais destacados das artes plásticas de Pernambuco, Carlos Pragana deixou sua marca em pinturas, esculturas, colagens, desenhos, serigrafia e fotografia, técnicas utilizadas pelo mestre ao longo de sua produtiva trajetória artística.



“Um dos aspectos curiosos da pintura de Pragana é que, apesar da sua extrema ousadia, ele continua um pintor figurativo, embora a maior parte de suas figuras totêmicas, humanizadas ou animalizadas, estejam aprisionadas por um grafismo carbonário, isto é, revolucionário, porquanto, inusitado. Ele é novo como um astronauta e tão antigo quanto um feiticeiro das cavernas a pintar na escuridão”, assim definiu Francisco Brennand o colega artista plástico.



Despedidas

“Perdemos um grande nome, um artista ousado que, com suas cores e traços ímpares e inconfundíveis pinturas, deixou uma marca de inovação no mundo das artes plásticas. Sua relação com Arte Plural Galeria (APG) resultou nas memoráveis exposições “Aglutinar” (2013) e “Tudo é ousado para quem nada se atreve (2016), inesquecíveis na trajetória da nossa APG”, lamentou Fernando Neves, proprietário da Arte Plural Galeria.

"Pragana era aquela pessoa com um sorriso que iluminava, que amava uma boa conversa. Um grande artista que se reinventava. Entre desenhos, pinceladas e colagens, ele criou um universo de diferentes dimensões. Entre tantas conversas sobre luz e sombra, técnicas e vida, ele seguiu jovem e renovado. Continuará vivo nos espaços em que sua arte habita, nos convocando a não ter medo de experimentar", Patrícia Marinho designer e editora da RevistaSIM!.

Obras em série

Pragana teve seis obras suas expostas na supersérie "Onde Nascem os Fortes". As telas foram levadas para o apartamento no edifício Montreal, na rua da Aurora, locação da casa da personagem de Patrícia Pilar.



Sobre o artista

Carlos Pragana nasceu no dia 5 de abril de 1952, no Recife, cidade onde viveu e trabalhou durante toda a vida. Deixou um legado nas diversas linguagens das artes plásticas, entre pinturas, esculturas, colagens, desenhos, serigrafia e fotografia, técnicas utilizadas pelo mestre.



Autodidata, o artista já participou de diversas exposições individuais, como “Pragana” (2001) e “O Homem e Sua Sombra” (2009), no Museu do Estado de Pernambuco; “Desconstrução” (2012), no Centro Cultural dos Correios; e “Aglutinar” (2013), na Arte Plural Galeria.



Pragana começou ainda criança nas artes plásticas. Quando tinha apenas 14 anos, foi convidado para exibir seus desenhos em tinta água na Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB-Recife).



Depois dessa estreia, pintou ininterruptamente por 21 anos. Após esse período, deu um tempo nas artes, só retornando aos 46 anos à pintura, quando voltou a dedicar-se exclusivamente a uma profícua produção nas artes plásticas.

"Houve um período em que deixei de pintar. Meu pai faleceu e deixou um engenho, e não havia ninguém para tomar conta. Foi algo que chegou para mim sem eu pedir. Fui agricultor por 20 anos, e não tinha tempo de pintar. Do jeito que a vida me levou, me trouxe de volta", contouo artista em entrevista à Folha de Pernambuco concedida em 2019.



"Em 1999 o negócio quebrou e eu parei para refletir. E aí, fui fazer o que sempre quis, que era pintar. Hoje, sou artista há 20 anos ininterruptos", disse o artista plástico em entrevista à Folha de Pernambuco, em 2019", disse Pragana.



O artista encerrou a vida trabalhando em um ateliê no bairro do Pina, zona sul do Recife, onde também expunha suas obras.



Cronologia do artista:



Mostras individuais:

2019 - Pragana – De 1966 a 2019 – Ateliê Pragana - Recife

2016 - Tudo é ousado para quem nada se atreve - Arte Plural Galeria - Recife

2015 - Colagem Impressa – Florense - Recife

2013 - Aglutinar – Arte Plural Galeria - Recife

2012 - Desconstrução – Centro Cultural dos Correios - Recife

2010 - Primeira mostra Artefacto (artista homenageado) – Recife

2009 - O homem e sua sombra – Museu do Estado de Pernambuco – Recife

2003 - Galeria de Arte Segundo Jardim - Recife

2001 - Pragana – Museu do Estado de Pernambuco - Recife

1999 - Iphan – Museu da Abolição – Recife



Mostras coletivas:

2019 - Ideal Diverso – Coletivo Cuscuz

2013 - Os 5 – Galeria Ranulpho – Recife

2013 - Coletiva de Junho – Espaço Brennand – Recife

2011 - Ano 11 – Galeria Mariana Moura – Recife

2010 - Coletiva de Junho – Espaço Brennand – Recife

2009 - Coletiva Inaugural Galeria Ufici.

2005 - Recife 468 anos – Galeria Ranulpho

2003 - Artes Plásticas Itinerantes



