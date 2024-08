Carol Barcellos pede demissão da Globo após 20 anos na emissora

A- A+

Carol Barcellos anunciou em suas redes sociais, nesta quarta-feira (28), que está deixando a Globo. A jornalista pediu demissão após 20 anos trabalhando na emissora.

“Olhar para trás me traz alegria! E, pra frente: aquele frio na barriga que, por essência, é o meu desejo! Escolho, agora, o movimento. Ao contar a história da primeira maratona olímpica aberta a todos, em Paris, fechei um ciclo de 20 anos na Globo”, escreveu a apresentadora.

Na carta aberta, Carol Barcellos relembrou as experiências acumuladas ao longo de duas décadas na empresa: “Da reportagem de campo à transmissão do primeiro jogo da seleção feminina, ao vivo, na Copa do Mundo na França. Mergulhando em caverna, correndo ultramaratonas e explorando o mundo no Planeta Extremo. Na Copa do Mundo no Catar. Nas Olimpíadas do Rio, Tóquio e Paris. Nas Olimpíadas de Inverno, na Coréia do Sul. Nos estúdios do ‘Bom dia Brasil’, do ‘Globo Esporte’ e do ‘Esporte Espetacular’. Por onde passei, quis levar a vocês a energia e a força do esporte, o respeito aos atletas e o amor que sinto ao contar histórias”.

A jornalista fez mistério sobre os novos rumos profissionais, mas fez questão de agradecer. “A saudade boa já chegou. Comigo, também, estará o carinho por centenas de pessoas que ensinaram àquela estagiária e, depois, à jornalista. O futuro? Teremos tempo para falar sobre ele. Por enquanto: feliz em poder dizer que continuarei criando e fazendo o que amo! Hoje: Obrigada! E que o melhor esteja por vir!”, desejou.

O último trabalho de Carol Barcellos na Globo foi a cobertura da Olimpíada de Paris, encerrada neste mês. A jornalista começou a trabalhar na emissora em 2004, como repórter do SporTV, estreando na TV aberta em 2007.

