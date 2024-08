A- A+

Faleceu nesta sexta-feira (23), vítima de um tumor cerebral, a jornalista Sylvia Távora, de 54 anos. A profissional já trabalhou na Rede Globo, apresentando o Bom Dia Pernambuco. Ela será velada e cremada no cemitério Morada da Paz, em Paulista.

Sylvia foi diagnosticada com um tumor primário do cérebro em 18 de julho. Foi operada quatro dias depois, removendo cerca de 90% da lesão. Por conta da localização do tumor, o restante seria tratado com quimio e radioterapia.

O tumor, porém, evoluiu para uma glioblastoma multiforme. Sylvia estava internada no Hospital Português há 15 dias por conta do agravamento do quadro neurológico.

Recentemente, Sylvia estava trabalhando no ramo de joias artesanais e roupas sustentáveis, divulgando sua coleção na Fenearte.

