A- A+

EUA Casa de Matthew Perry em Los Angeles é vendida por R$ 48 milhões, um ano após morte do ator Casa moderna de meados do século, tem de 320 metros quadrados

A casa onde Matthew Perry, astro da série de TV “Friends”, morreu em outubro do ano passado foi vendida por cerca de R$ 48 milhões, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Perry tinha 54 anos quando foi encontrado inconsciente em uma banheira de hidromassagem no quintal da propriedade, que era uma das poucas casas que ele possuía.

Sua morte foi inicialmente classificada como afogamento, mas o legista do Condado de Los Angeles disse mais tarde que foi causada pelos "efeitos agudos da cetamina" e que o ator também tinha opioides em seu sistema.

Perry, que aperfeiçoou a arte de comédia de fazer piadas em seu papel como Chandler Bing em “Friends”, travou uma batalha muito pública contra o vício. Em agosto de 2024, seu assistente pessoal, dois médicos e outras duas pessoas foram acusadas de fornecer cetamina a ele.

A nova proprietária da casa baixa de quatro quartos e quatro banheiros é Anita Verma-Lallian, uma incorporadora imobiliária e produtora de cinema de Scottsdale, Arizona.

A venda foi feita fora do mercado. Verma-Lallian, que a comprou como uma propriedade de investimento, pagou US$ 8,55 milhões (mais de R$ 48 milhões) por meio de um fundo.



Ela foi representada por Brooke Elliott Laurinkus da Christie's International Real Estate Southern California. O espólio de Perry foi representado na venda por Greg Holcombe da Carolwood Estates.

A casa moderna de meados do século, de 325 metros quadrados, construída em 1965, fica no bairro isolado de Pacific Palisades, em Los Angeles. Perry a comprou por US$ 6 milhões (cerca de R$ 34 milhões) em 2020, também utilizando um fundo, e então fez reformas extensas, incluindo a adição da piscina.



Um fanático por Batman que frequentemente se referia a si mesmo como "Mattman", o ator compartilhou imagens da decoração inspirada no super-herói nas redes sociais, incluindo um sinal de morcego iluminado por LED vermelho no fundo da piscina.

Veja também

MÚSICA Zeca Baleiro e Wado se apresentam em dezembro no Teatro do Parque