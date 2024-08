Matthew Perry: polícia prende médico e traficantes de cetamina por overdose que matou ator, diz site

A- A+

A polícia de Los Angeles prendeu um médico e traficantes de cetamina pela overdose que matou o ator Matthew Perry.

Passados meses após a morte de Matthew Perry, a Polícia de Los Angeles acredita que "várias pessoas" podem ser investigadas por conta do vício em cetamina por parte do ator. A autópsia feita à época aponta que ele morreu devido aos efeitos da droga combinados com outros fatores, incluindo afogamento, doença arterial e efeitos da buprenorfina.



Segundo o site da People, a polícia estava tentando determinar de onde veio a cetamina "que matou Perry". A investigação policial começou em dezembro, após o laudo do médico legista. O ator que deu vida ao personagem Chandler na série “Friends” foi encontrado inconsciente na casa dele, em Los Angeles, aos 54 anos, em 28 de outubro. Segundo o departamento, Perry morreu “acidentalmente”.

Segundo o TMZ, a polícia já ouviu algumas "pessoas importantes" em Hollywood para tentar desvendar como Matthew adquiriu a substância que levou a seu falecimento. Perry fazia uso terapêutico da droga anestésica, usada em casos de depressão.

Um ano antes de sua morte, Matthey Perry falou sobre sua luta contra o vício mo livro "Friends, lovers, and the big terrible thing". Conhecida como quetamina, cetamina ou ketamina, a substância, que tem efeitos alucinógenos, vem sendo usada no tratamento de doenças mentais.

Estudos recentes mostram que ela pode ser uma boa opção para pessoas com depressão resistente, aquela que não responde a tratamentos orais tradicionais. Como droga recreativa, costuma ser vendida sob os nomes "special K", "Key" ou "Keta".

