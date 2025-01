A- A+

Celebridades Cássia Kis se envolve em confusão em supermercado contra trajes de praia de jovens Portal do colunista Leo Dias publicou vídeo do momento da briga da ex-atriz global com jovens que foram ao estabelecimento com trajes de banho

A atriz Cássia Kis protagonizou uma cena de confusão dentro de um supermercado no Rio de Janeiro. Vídeo publicado pelo Portal do colunista Leo Dias flagra a artista de 66 anos brigando por conta dos trajes de praia de duas jovens amigas.



As amigas estavam acompanhadas pela família e usavam roupas de banho dentro do estabelecimento. A confusão teria acontecido na noite desta quinta-feira (2).

Nas imagens, é possível ouvir o pai de uma das meninas rebatendo a atriz. “Você é dona para proibir? Eu até te admirava, mas agora …”, disparou.

Ao Portal Leo Dias, uma das jovens hostilizadas, de 24 anos, explicou que estava acompanhada dos pais de sua amiga, e do irmão dela. Antes de entrar no supermercado, eles perguntaram a uma segurança se era permitido entrar no local bem como estavam.

Ao chegar no caixa para pagar a compra, elas foram abordadas por Cássia Kis. “No caixa, ela veio e falou: ‘Oi, vocês moram aqui? Vocês são do Rio de Janeiro?”, indagou a atriz.

“Respondemos que não éramos do Rio. E ela disse: ‘Ah, então é por isso. Mas olha, não pode andar assim no supermercado, isso é uma falta de respeito'”, criticou Cássia.

“Não deu nem tempo da gente responder e ela saiu. Foi ao caixa para pagar as compras dela, e começou a falar que isso era inaceitável, que não aceitava isso, que não podiam deixar a gente entrar daquela forma no mercado. E aí o pai da minha amiga viu e foi falar com ela, pois ele não gostou da situação. E ela então começou a xingar e falar ‘quer andar assim vai para a praia, não pode aqui, por isso existe uma praia'”, disse a jovem ao Portal Leo Dias.

