Novela: Rodrigo Fagundes explora novos desafios como o excêntrico Gigi de "Volta por Cima"

Rodrigo Fagundes está radiante com o momento que vive em “Volta por Cima”, novela das 19h da Globo. No elenco da trama de Claudia Souto, o ator interpreta o excêntrico Gigi, um personagem que o desafia e, ao mesmo tempo, o diverte.



“O convite veio através da autora e do diretor André Câmara. Gigi é um liquidificador de possibilidades e procuro fazê-lo com graça e muitas camadas”, conta.

De cara, Rodrigo enxergou temas importantes e de alta relevância social na sinopse de “Volta por Cima”, algo que o cativou de imediato.



“É uma trama com dramas reais e diversidade, trazendo protagonismo preto e dilemas com os quais o público se identifica. Meu núcleo enfrenta as dificuldades de uma nova realidade de vida com humor, o que deixa tudo mais interessante”, analisa.

Gigi

Para o ator mineiro, Gigi é um eterno adolescente mimado que precisa se reinventar. “É um homem gay, livre, que atravessa conflitos que o fazem refletir sobre a vida. Me inspiro nas divas de Hollywood dos anos 1950 e no Clodovil pelo visual e acidez que ele possuía”, detalha.



A composição do personagem, aliás, foi marcada por trocas intensas com a direção e os colegas de cena. “O texto é uma delícia de fazer e tudo flui com muita leveza”, defende.



Casado há 21 anos com Wendell Bendelack, colaborador de Claudia Souto em “Volta por Cima”, Rodrigo celebra a parceria profissional e pessoal.



“Em casa, assunto de trabalho não se cria. Sabemos separar bem as coisas. Quando pergunto algo sobre a novela, ele diz: ‘Liga para a Claudia e pergunta’. Por isso, dá certo”, diverte-se.



Além da novela, Rodrigo também está envolvido em outros projetos. Recentemente, ele gravou uma participação em “Pablo e Luisão”, série de Paulo Vieira prevista para 2025 no Globoplay.



Para o ator, transitar entre diferentes formatos é um privilégio: “Tenho muito orgulho da minha trajetória, desde os palcos com ‘Surto’, até os trabalhos na tevê. Sou grato por cada oportunidade”, diz.



RAIO X

Nome: Rodrigo Fagundes.

Nascimento: 30 de outubro de 1972, em Juiz de Fora, Minas Gerais.

Atuação inesquecível: Gigi, em “Volta por Cima”. “Esse personagem tem me dado ótimas oportunidades”.

Interpretação memorável: Gloria Pires como Maria de Fátima em “Vale Tudo”, escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, exibida originalmente pela Globo entre 1988 e 1989.

Momento marcante na carreira: “O espetáculo de teatro ‘Surto’, por tudo”.

Com quem gostaria de contracenar: Tony Ramos.

Se não fosse ator, seria: Professor de inglês.

Ator: Anthony Hopkins.

Atriz: Fernanda Montenegro.

Novela: “Vale Tudo”.

Vilão marcante: Odete Roitman, papel de Beatriz Segall em “Vale Tudo”.

Personagem mais difícil de compor: Nelito, na novela “Pega-Pega”, escrita por Claudia Souto e exibida originalmente pela Globo entre 2017 e 2018. “Era de um altruísmo cativante, mas difícil de fazer”.

O que falta na televisão: “Programação infantil relevante”.

O que sobra na televisão: Futebol. “Não gosto (risos)”.

Que novela gostaria que fosse reprisada: “Marron Glacé”, escrita por Cassiano Gabus Mendes e exibida originalmente pela Globo entre 1979 e 1980.

Que papel gostaria de representar: Maria de Fátima de “Vale Tudo”. “Juro!”.

Autor: Woody Allen.

Diretor: Steven Spielberg.

Vexame: “Caí no chão no meio do restaurante lotado, na época em que fazia ‘Zorra Total’. Talheres no chão e o povo em volta falava: ‘olha a faca’ e ria. Odiei”.

Mania: “De ouvir os meus áudios”.

Medo: “De perder a saúde”.

Projeto: “Fazer cinema”.



SERVIÇO

“Volta por Cima” – Globo – Segunda a sábado, na faixa das 19h. Reprise alternativa na madrugada.

