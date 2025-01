Celebridades, obrigadas a deixaram suas mansões, relatam fuga de incêndio em Los Angeles

A- A+

Os incêndios de grandes proporções que já destruíram, desde a última terça-feira (7), mais de mil hectares na região de Pacific Palisades, bairro de Los Angeles, e arredores, na Califórnia, nos Estados Unidos, já forçaram moradores a abandonarem suas residências, que têm sido consumidas pelas chamas. Área nobre de Los Angeles, na região há casas de diversos astros de Hollywood, com imóveis que custam, em média, US$ 4,5 milhões.

Mais de 80 mil pessoas já evacuaram suas residências, incluindo famosos. Na lista de celebridades que tiveram que abandonar suas mansões estão a atriz Jamie Lee Curtis, os atores Ben Affleck, Adam Sandler, Tom Hanks, Reese Witherspoon, Eugene Levy (American Pie), James Woods, Steve Guttenberg, Mark Hamill.

A lista também inclui Adam Brody e a esposa, Leighton Meester, além do casal formado pelo ex-reality Spencer Pratt. Vários desses famosos correram para as redes sociais para relatarem e postarem vídeos sobre a tragédia.

Jamie Lee Curtis, por exemplo, lamentou os incêndios pelo Instagram, inclusive agradeceu aos bombeiros e a todas as pessoas que têm se dedicado a combater as chamas.

“Minha comunidade e possivelmente a minha casa estão pegando fogo. Minha família está em segurança, mas vários amigos e outras comunidades devem perder suas casas […] É uma situação terrível, mas agradeço aos bombeiros e todos aqueles que estão ajudando a controlar isso”, escreveu Jamie, que também postou vídeos de locais onde costumava frequentar.

James Woods, que atuou no filme Garotas Malvadas, postou no X, o antigo Twitter, um vídeo do fogo se aproximando de sua mansão e elogiou os bombeiros pelo trabalho em conter as chamas.

“A todas as pessoas maravilhosas que nos procuraram, obrigada por se preocuparem tanto. Só para avisar que conseguimos evacuar com sucesso. Não sei neste momento se nossa casa ainda está de pé mas, infelizmente, as casas em nossa pequena rua não estão mais”, lamentou.

No Instagram, Mark Hamill, intérprete de Luke Skywalker em Star Wars, disse que deixou sua casa de última hora, que havia fogo dos dois lados da estrada. “É o incêndio mais horrível desde 1993, fiquem seguros”, escreveu na publicação.

O ator detalhou o ocorrido. Ele disse que, às 19h desta quarta-feira, 8 (horário local) teve que evacuar sua casa em Malibu, uma cidade costeira localizada a oeste de Los Angeles, conhecida por suas praias e residências de celebridades.

"Havia fogo dos dois lados da pista", relatou. Às 20h15, após uma tensa evacuação com fogo dos dois lados da pista, ele e a família conseguiram chegar em segurança à casa da filha, Chelsea, em Hollywood.

Eugene Levy, da série Schitt’s Creek e da franquia de comédia American Pie, declarou ao jornal Los Angeles Times que ficou preso ao tentar sair. “A fumaça parecia bem preta e intensa sobre o cânion Temescal”, disse ele. “Não consegui ver nenhuma chama, mas a fumaça era muito escura”, contou ele.

Já Steve Guttenberg, famoso pelas franquias de comédia Loucademia de Polícia e Três Solteirões e um Bebê, ajudou os bombeiros tentando tirar alguns carros abandonados da estrada, informando à CNN que nunca tinha visto nada parecido em sua vida. Quando ele saiu de casa no início da noite, árvores em chamas estavam caindo na Sunset Boulevard e em edifícios icônicos como o Pierson Playhouse, parte do Theatre Palisades.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, declarou estado de emergência ao visitar Pacific Palisades. Oos incêndios já destruíram ou comprometeram mais de 13,2 mil propriedades, englobando não só residências, como empresas e escolas.

As autoridades ainda revelaram que dezenas de veículos foram abandonados, sendo necessário uso de uma escavadeira para retirar os automóveis do caminho e não atrapalhar a circulação de quem está querendo abandonar a área.

Em um comunicado, o Serviço Nacional de Meteorologia disse que a situação é ‘particularmente perigosa’ para partes dos condados de Los Angeles e Ventura. A chefe dos bombeiros de Los Angeles, Kristin Crowley, afirmou, em uma coletiva de imprensa, que mais de 25 mil pessoas em 10 mil casas estavam ameaçadas.

