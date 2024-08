A- A+

CELINE DION Celine Dion critica uso de tema de 'Titanic' em evento de campanha de Donald Trump Equipe da cantora canadense destaca que o uso do clássico 'My heart will go on' não é 'autorizado de forma alguma' por ela

Celine Dion usou suas redes sociais para informar, neste sábado (9), que ela e sua equipe, além da Sony Music do Canadá, tomaram conhecimento do uso não autorizado do clássico "My heart will go on" num comício de campanha de Donald Trump, na noite desta sexta-feira (9) em Bozeman, Montana, estado do Oeste dos EUA.

O texto destaca que o uso não é "autorizado de forma alguma, e Celine Dion não endossa este ou qualquer uso semelhante". A mensagem termina com uma irônica frase: "E, jura, ESSA música?".





No ano passado o tema, que integra a trilha do filme "Titanic", completou 25 anos de lançamento. A cantora canadense vem enfrentando um distúrbio neurológico raro, chamado síndrome da pessoa rígida, com características de uma doença autoimune.



Atinge cerca de uma a cada 1 milhão de pessoas e é duas vezes mais comum em mulheres do que em homens. Entre os principais sintomas, estão a rigidez muscular no tronco e membros, além de uma sensibilidade maior a estímulos como ruído, toque e estresse emocional, que podem desencadear espasmos musculares involuntários. Celine se apresentou na abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, em 26 de julho.

