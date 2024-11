Cepe abre inscrições para prêmios literários nacionais

A- A+

Estão abertas as inscrições para o 8º Prêmio Cepe Nacional de Literatura e a 5ª edição do Prêmio Cepe Nacional de Literatura Infantil e Infantojuvenil. Ambos os concursos são realizados pela Companhia Editora de Pernambuco.

Interessados em concorrer devem se inscrever exclusivamente através do site oficial, até o dia 14 de janeiro de 2025. Para participar, é necessário ser brasileiro ou estrangeiro naturalizado brasileiro. A obra precisa ser inédita.

Serão aceitos originais nas categorias Romance, Conto e Poesia, para o Prêmio Cepe Nacional de Literatura. A outra premiação contempla obras para os públicos infantil (leitores iniciantes e em processo de iniciação à leitura) e infantojuvenil (leitores fluentes ou críticos).

Com temática livre, os textos devem ser escritos em português. Os trabalhos precisam ter, no mínimo, 200 mil caracteres, incluindo os espaços, para as categorias Romance e Conto.



Para Poesia, são exigidos 25 mil caracteres, no mínimo. "É uma oportunidade para quem quer contar suas histórias”, destaca o editor da Cepe, Diogo Guedes.

Nos prêmios infantil e infantojuvenil, os textos devem ter, no máximo, 120 mil caracteres. O resultado será até 31 de julho de 2025. Cada vencedor receberá R$ 20 mil, além de ter o livro publicado pela Cepe Editora.

