Chad McQueen, ator de "Karatê Kid", morre aos 63 anos

O ator Chad McQueen, conhecido por interpretar o vilão “Dutch” na franquia “Karatê Kid”, faleceu na quarta-feira (11) em sua residência na Califórnia, aos 63 anos. Filho do também ator Steve McQueen, Chad participou de outras produções como "O Tira de Nova York" e "Velocidade sem Limites".

Segundo o jornal americano The New York Times, ele estava em sua casa em Palm Desert, na Califórnia, quando faleceu. Sua família anunciou sua morte em uma postagem nas redes sociais, acompanhada por uma foto dele, quando criança, ao lado de seu famoso pai.





Como Dutch, McQueen interpretou um valentão cruel e encrenqueiro do dojo Cobra Kai, que andava com Johnny Lawrence (William Zabka) / Divulgação

A causa da morte foi falência de órgãos, segundo Arthur Barens, seu advogado e amigo. Chad McQueen esteve envolvido em mais de 25 filmes e programas de televisão, atuando como ator, produtor e em outros papéis, mas é mais reconhecido por seu papel como Dutch no clássico adolescente de 1984.

Como Dutch, McQueen interpretou um valentão cruel e encrenqueiro do dojo Cobra Kai, que andava com Johnny Lawrence (William Zabka) e sua gangue, mostrando nenhuma piedade e pulando de motivação enquanto eles agrediam brutalmente Daniel LaRusso (Ralph Macchio).

Ele também apareceu na televisão, incluindo em “V” (1984); “Jesse Hawkes” (1989); “Search and Rescue” (1994); e “Steve McQueen: The Essence of Cool” (2005).

