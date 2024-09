A- A+

luto Frankie Beverly, cantor de soul e fundador da banda Maze, morre aos 77 anos Músico ficou conhecido por sucessos como "Before I Let Go" e "Joy and Pain"

O cantor de soul americano Frankie Beverly, da banda Maze, morreu aos 77 anos. A informação foi confirmada pela família Beverly no Instagram.

"Durante esse período, enquanto navegamos sentimentos de tristeza, reflexão e lembrança, pedimos gentilmente privacidade e compreensão", declarou a família nas redes sociais. A causa da morte não foi informada.

"Ele viveu sua vida com alma pura, como se diria, e para nós, ninguém fez melhor. Ele viveu por sua música, família e amigos. Amem uns aos outros, pois ele gostaria disso para todos nós".

Beverly foi um cantor, compositor e produtor americano, grande nome do soul e R&B. Ele ficou conhecido como fundador e vocalista da banda Maze, de sucessos como "Joy and Pain" e "Before I Let Go".

Após 50 anos de carreira, Beverly havia anunciado sua aposentadoria e fez seu último show na Filadélfia em julho deste ano.

Veja também

CINEMA Michael B. Jordan vai dirigir e estrelar nova versão do clássico 'Crown - o Magnífico'