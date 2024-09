A- A+

MOSTRA NA CAIXA "Parque de Diversões" de Nelson Leirner é aberto em exposição Exposição do artista paulista entra em cartaz na Caixa Cultural Recife a partir desta quinta-feira (12), com acesso gratuito

O "Parque de Diversões" do pintor, desenhista e professor paulista Nelson Leirner (1932-2020) estará em cartaz na Caixa Cultural Recife a partir desta quinta-feira (12), quando será aberto ao público exposição com 74 obras que, entre outras marcas enquanto fazedor de arte, fez de Leirner um conhecido crítico e, de certa forma, transgressor, por se utilizar de meios tido como pouco tradicionais.



No espaço, no Bairro do Recife, serão exibidas narrativas coloridas, versáteis e bem-humoradas assinadas por ele nas suas últimas duas décadas de vida.

Com curadoria de Agnaldo Farias - que fará visita guiada na abertura, às 20h - a mostra "Nelson Leirner: Parque de Diversões" seguirá exposta para visitação, gratuita, até 10 de novembro.







Pinturas, fotografias, estatuetas, imagens miniaturas, trabalhos em tapeçaria, colagens, técnicas mistas, releituras da Mona Lisa e objetos pensados em tom de ironia, integram o passeio pela obra de um artista cujo viés polêmico e por vezes reflexivo, o tornou um dos nomes de peso da arte contemporânea.

"Nosso objetivo é mostrar a obra onívora que se alimenta de aspectos da vida cotidiana, mas não só, também discute a figura do artista – esse homem incomum, esse gênio que as plateias cultuam com uma admiração, como diria o pernambucano Nelson Rodrigues, ‘verdadeiramente abjeta’; discute a natureza da obra de arte – ou aquilo que habitualmente é entendido como sendo arte", explica o curador.

Disney e

Futebol

Em meio ao colorido e lúdico passeio pela mostra, os visitantes vão se deparar, por exemplo, com obras da série "Assim é… se lhe parece", tomada por colagens que colocam o universo da Disney com mapas e mundos.



"Missa Móvel Dupla" e "Futebol" são outras obras que despertam curiosidade na mostra, já que pairam sobre o poder dos fetiches religiosos traçados pelo artista.



Crédito: Pedro Tressi

Além de interesses espirituais e materiais, perpassados por vetores econômicos e ideológicos, os quais não escapam brinquedos de crianças e stickers que grudam nos cadernos para ornamentar, colecionáveis que assumem uma outra função aos olhos dos visitantes, diante da aglutinação de elementos.

Palestra

Na sexta-feira, 13, às 16h, o curador Agnaldo Farias ficará a frente de palestra aberta ao público, acerca da trajetória artística de Leirner.



Já em 10 de novembro, derradeiro dia da exposição, também às 16h, será realizada outra visita guiada, desta vez com Júlia Borges Arana, produtora executiva da Phi, co-realizadora da mostra.

Serviço

Exposição "Nelson Leirner: Parque de Diversões"

Quando: a partir de amanhã, às 19h, até 10 de novembro

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @caixaculturalrecife



Visitação: de terça a sábado, das 10h às 20h; domingos, das 10h às 18h

