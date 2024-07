Exposição imersiva "Michelangelo: O Mestre da Capela Sistina" chega ao Recife

A- A+

Obra prima do italiano Michelangelo Buonarroti (1475-1564), ou como é secularmente conhecido, Michelangelo, a Capela Sistina é um dos pontos de maior interesse quando se visita Roma e o Vaticano.



De certa forma, encurtando a distância entre os curiosos e a obra, a exposição “Michelangelo: O Mestre da Capela Sistina” desembarca no Recife, netsa quinta (18), no RioMar Shopping, em versão imersiva, reunindo em um só espaço reprodução animada nas paredes, teto com escala semelhante à original e representações de algumas das mais importantes obras artísticas do artista.



A mostra fica em cartaz até 25 de agosto e tem curadoria do professor e historiador da arte Luiz Cesar Marques Filho.

Em tempo. Infelizmente, os visitantes da Capela Sistina, no Vaticano, são proibidos de fotografar e têm um tempo determinado para permanecer no espaço, que é apenas expositivo.



A Sistina é, de fato, impressionante pela complexidade pictória em estilo renascentista.



Grandiosa

A Capital pernambucana é a segunda cidade no País a receber a super mostra, a primeira foi São Paulo, que propõe um mergulho visual na obra europeia com o adendo de recursos tecnológicos de audiovisual - o modelo imersivo se popularizou como uma formato de entregar culturas clássicas, sobretudo, como entretenimento.



“Michelangelo: O Mestre da Capela Sistina” tem 15 salas com recursos audiovisuais “Michelangelo: O Mestre da Capela Sistina” tem 15 salas com recursos audiovisuais

"Michelangelo: O Mestre da Capela Sistina" ocupa mais de mil metros quadrados no piso L3 do RioMar, com 15 salas contendo réplicas de obras, manuscritos, desenhos e esculturas em tamanho real.

Inclui ainda um ambiente inédito, na temporada de 2023 no MIS Experience (São Paulo) que não tinha um imersivo dedicado à obra "Pietà", escultura que representa a Virgem Maria segurando seu filho Jesus nos braços.



Michelangelo

"Michelangelo era o artista da emoção, da inteligência, da curiosidade e da religiosidade. A exposição transmite perfeitamente esses sentimentos", comenta Isabela Acioli, produtora geral da Festa Cheia, uma das realizadoras da "Michelangelo: O Mestre da Capela Sistina".



Ootros pontos de destaque da mostra são a seção dedicada ao Conclave, reunião dos cardeais para escolher um novo Papa, e a réplica da chave da Capela Sistina, trazida diretamente do Vaticano.



Réplicas

Várias réplicas de esculturas integram a exposição "Michelangelo: O Mestre da Capela Sistina" e representam as várias fases do artista italiano renascentista nascido em Caprese, como “Madonna da escada” (1491), uma das suas primeiras obras, que retrata a Virgem Maria sentada em uma escada segurando e cobrindo seu filho, enquanto ele dorme.



“Centauromaquia” ou “A batalha dos centauros” remete à fase em que o artista começa a destacar a nudez como forma de representar a beleza.



A réplica certificada de “Madonna de Bruges” (1501/1504), destaque no filme “Caçadores de obras-primas”, estrelado por George Clooney, também faz parte da exposição, assim como a “Pietà de Rondanini” (1552), conhecida como a última obra inacabada de Michelangelo.



Michelangelo se dedicou à pintura dos afrescos do teto da Capela Sistina, no Vaticano, entre 1508 e 1512, trabalho encomendado pelo Papa Júlio II.



O artista passou um ano em estudo antes de iniciar a obra. Michelangelo fez inúmeros esboços para retratar com a fidelidade da sua visão e imaginação figuras divinas e humanas.



Na abóbada da Capela Sistina pintou as passagens da Bíblia a partir de nove histórias de Gênesis sobre a criação do Universo e do homem.



SERVIÇO

Exposição “Michelangelo: O Mestre da Capela Sistina”

Onde: RioMar Shopping - Piso L3

Quando: de hoje a 25 de agosto

Horário: segunda a sexta, das 10h às 20h30; sábado, domingo e feriado, das 12h às 19h30

Ingressos: segunda a quinta - R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia); sexta, sábado, domingo e feriado - R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia); combo família (2 adultos + 2 crianças) - segunda a sexta: R$ 140; e sábados, domingos e feriados - R$ 180

Crianças até 5 anos não pagam

Pessoas com deficiência e com TEA (mais um acompanhante) pagam meia

Venda online no site Bilheteria Digital e no app RioMar Recife

Ponto físico: quiosque no Piso L2 do RioMar e na bilheteriada exposição

Instagram: @riomar_recife

