MUSEU ITINERANTE Mercado de Casa Amarela, na Zona Norte do Recife, recebe exposição de arte nesta quinta-feira (4) Projeto leva as peças de museus para os mercados públicos, aumentando a proximidade com a população

Com o objetivo de aproximar o público dos espaços culturais, o projeto Museu Itinerante aporta no Mercado de Casa Amarela, no Recife, nesta quinta-feira (4).



Das 9h às 15h, o mercado, que fica na Zona Norte da cidade, pode conferir, gratuitamente, exposição circulante com peças do Museu do Homem do Nordeste (Muhne).



O projeto, uma iniciativa da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) em parceria com a Conviva Mercados e Feiras, foi aberto nesta quarta (3), quando a exposição foi ao Mercado da Encruzilhada, também na Zona Norte do Recife.

A mostra conta com objetos e artefatos que apresentam a diversidade das culturas negra, indígena e branca na formação da identidade brasileira.



A mediação é realizada por educadores e exibe a pluralidade do Nordeste e dos mercados públicos, que são patrimônios da capital pernambucana.

Coordenador geral do Munhe, Moacir dos Anjos aposta no potencial da ação para romper as barreiras entre público e museus e ajudar a diversificar a audiência dos equipamentos públicos.

“O Museu Itinerante permite uma aproximação da Instituição com um público que talvez não a conheça ainda. Uma aproximação, mediada por educadores do museu, entre um acervo que tem origem na vida cotidiana e que retorna, de outro modo, a este mesmo espaço de sociabilidade”, afirmou.

Diretor-presidente da Conviva, Gabriel Leitão chama a atenção sobre importância dos espaços públicos como palco para transmissão de saberes e práticas culturais.

“Este projeto não apenas enriquece culturalmente nossa cidade, mas também fortalece os laços comunitários ao levar o acervo do Museu do Homem do Nordeste para espaços tão emblemáticos como os mercados públicos”, concluiu.

