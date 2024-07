A- A+

cênicas Espetáculo moçambicano é apresentado pela primeira vez no Recife, no Espaço O Poste O artista Klemente Tsamba apresenta o solo "Nos tempos de Gungunhana", nesta sexta (5) e sábado (6)

Abrindo a programação de julho da sua Ocupação, o espaço O Poste, no bairro da Boa Vista, recebe, nesta sexta (5) e sábado (6), às 19h, o espetáculo, inédito no Recife, “Nos tempos de Gungunhana”, solo teatral do ator, músico e artista plástico moçambicano Klemente Tsamba.

O texto é baseado no livro "Ualalapi" – considerado um dos 100 melhores romances africanos do século XX –, do escritor moçambicano Ungulani Ba Ka Khosa. O espetáculo apresenta a história do guerreiro da tribo tsonga Umbangananamani, durante os tempos do rei tribal Gungunhana.

A obra reúne elementos do teatro antropológico e da tradição oral dos contadores tradicionais de histórias africanas.

Em circulação desde 2014, o espetáculo já foi apresentado em vários países, como Moçambique, Cabo Verde, Portugal, Turquia, Finlândia e Angola.

No Brasil, já passou por São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Ceará e agora chega à Capital pernambucana, aproximando a cultura moçambicana do público recifense.

SERVIÇO

Solo teatral "Nos tempos de Gungunhana", com Klemente Tsamba (Moçambique)

Quando: Sexta (5) e sábado (6), às 19h

Onde: Espaço O Poste | Rua do Riachuelo, 467, Boa Vista - Recife/PE

Ingressos: R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira), à venda no Sympla

Veja também

TELEVISÃO Ana Maria Braga chora ao homenagear ajudante que trabalha com ela há 25 anos