"Cuba Contemporânea": Exposição fotográfica de Mery Lemos entra em cartaz na Arte Plural Galeria

Muito além dos charutos, da Medicina que é referência no mundo, e do sistema político e ideológico tão debatido, Cuba, país insular no mar do Caribe, América Central, é uma profusão e exuberância de cores, crenças e manifestações culturais.

E essa vivacidade cultural é celebrada no Festival del Caribe, que acontece anualmente, desde 1981, em Santiago de Cuba, reunindo manifestações culturais caribenhas, em uma programação que envolve música, dança, cinema, teatro, literatura, cultura popular e religiosidade.

"Cuba Contemporânea"

A produtora cultural e multiartista pernambucana Mery Lemos, que teve a oportunidade de conviver e ver de perto o Festival del Caribe, em 2018, captou essa experiência e o que testemunhou lá através das lentes fotográficas de uma câmera, despretensiosamente.

Seis anos depois, a despretensão materializou-se em uma exposição fotográfica, a primeira de Mery Lemos: “Cuba Contemporânea” abre nesta quinta (22), às 18h, na Arte Plural Galeria, no Bairro do Recife.

A exposição tem curadoria de Priscila Urpia e ficará em cartaz na Arte Plural até o dia 22 de setembro. A mostra conta com 30 registros fotográficos feitos por Mery Lemos nessa ida a Cuba, em 2018. Desses, 28 são fotos impressas em formato 60x40cm, e dois painéis de 120x80cm.

Mas, essa proximidade de Mery com o país caribenho – e impressa em "Cuba Contemporânea" – começou dez anos antes. Em 2008, quando uma delegação de cubanos aportou em Pernambuco para uma edição especial do Festival del Caribe no Estado, Mery foi uma das produtoras locais a trabalhar no evento.

Em 2010, o caminho inverso: uma delegação pernambucana foi a Santiago de Cuba, sob os cuidados da Mery na produção, para participar do evento. Mais uma vez, um intercâmbio entre a cultura pernambucana e cubana e o estreitar de laços de Mery com o país.

E em 2018, ela retorna ao Festival del Caribe, para empreender uma pesquisa sobre o evento. Durante um mês em Santiago de Cuba, ela registrou suas impressões em um blog. Foi nessa ida que Mery fez os registros fotográficos que estão em "Cuba Contemporânea".

Cubanos e pernambucanos

Nessa “ponte aérea cultural e afetiva” Pernambuco-Cuba, o olhar de Mery se encantou com o que aproxima, culturalmente, esses dois territórios. “Tem umas similaridades muito loucas, e muito bonitas, na verdade, sabe?”, diz Mery.

Alguns elementos e signos de manifestações culturais nos lembram o que vemos na cultura popular pernambucana. Mas, em especial, foi no jeito do povo santiaguero que Mery viu os pernambucanos.

“Tem uma coisa de comunicação, do santiaguero e da gente, de se comunicar pelo olhar. Tem uma coisa de identificação mesmo. Tem uma coisa no jeito deles, aquela mesma malícia, safadeza e malandragem do pernambucano”, conta.

São esses olhares, jeitos, danças, tradições, cores diversas que nos irmanam que Mery traz à sua exposição, que, após Recife, seguirá para Petrolina, e ficará em cartaz na unidade do SESC no município, de 4 de outubro a 3 de novembro.

SERVIÇO

Exposição fotográfica “Cuba Contemporânea”, de Mery Lemos

Quando: Abertura nesta quinta (22), às 18h; em cartaz até 22 de setembro

Onde: Arte Plural Galeria - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife - Recife/PE

Visitação: de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h; aos sábados, das 14h às 18h

Entrada gratuita

Informações: @arte_plural_galeria

Exposição “Cuba Contemporânea” em Petrolina

Quando: Abertura no dia 4 de outubro, às 18h; em cartaz até 3 de novembro

Onde: Sesc Petrolina - Rua Pacífico da Luz, 618, Centro - Petrolina/PE

Visitação: de quarta a sexta-feira, das 8h às 19h; sábados, das 16h às 20h; e domingos, das 12h às 16h

Entrada gratuita



