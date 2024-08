A- A+

FOTOGRAFIA Museu da Cidade do Recife abre exposição fotográfica "Confederação do Equador" Exposição pode ser visitada deste sábado (17) até 25 de agosto

O Museu da Cidade do Recife inaugura, neste sábado (17), a exposição de fotografia “Confederação do Equador”.



A mostra, que pode ser vista até 25 deste mês, busca provocar reflexões sobre a importância histórica e política do movimento revolucionário de 1824.

Estarão expostas 22 imagens finalistas de um concurso promovido pelo museu em parceria com o curso superior de Fotografia da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap). A entrada é gratuita.

O público poderá escolher durante a visita, por meio de votação, os três primeiros lugares do concurso.



Os vencedores receberão certificado de premiação, um kit com produtos do museu e a sua fotografia impressa em Fine Art, tamanho A2.



Adilson Aquino, Alysson Maria, Arthur Gilberto, Emerson Pontes, Francisco Cribari, Gisele Carvalho, John Wesley, Tarcizo Leite, Vanessa Sial e Zenildo Caetano são os autores das fotografias presentes na exposição.

Serviço:

Exposição fotográfica “Confederação do Equador”

De 17 a 25 de agosto; de quarta a sexta-feira, das 10h às 17h, e nos sábados e domingos, das 10h às 16h

No Museu da Cidade do Recife (Forte das Cinco Pontas, s/n, Bairro de São José)

Entrada gratuita



Veja também

Infantil Lulu Araújo inicia circulação do projeto Caixinha de Música