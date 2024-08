Exposição na Unicap insere pessoas com deficiência visual e auditiva no universo das artes

A- A+

A câmera de um celular para leitura de um QR Code e a escuta descritiva de uma obra de arte passam a inserir pessoas que não ouvem ou não enxergam, no universo da exposição "A Ponte que nos Liga - Mirar el puente" - mostra em cartaz na Biblioteca da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), a partir desta sexta-feira (16).



Idealizada para pessoas com deficiência visual e auditiva, a exposição seguirá no espaço até 16 de setembro, com visitas mediadas às obras através de materiais acessíveis (Libras, tátil e audiodescrição) idealizados por estudantes dos cursos de Expressão Gráfica, Arquitetura e Design, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).



Miguel de Cervantes

A mostra, que celebra Miguel de Cervantes em sua obra "Dom Quixote", e tem curadoria assinada pela professora Sandra de Souza Melo (Departamento de Expressão Gráfica da UFPE), é tomada por pinturas assinadas pelo artista plástico Marcos Carvalho, convidado pelo Instituto Cervantes do Recife.







Assim como a leitura via QR Code com a câmera do celular para acessar os áudios, há também vídeos que apresentam as pinturas via intérpretes de Libras, que também podem ser explorados pelo mesmo meio, o telefone - que é preciso deixar no silencioso ou com fones de ouvido.



Já realizada em 2016 e 2017 através de monitores-guias e com visitas guiadas virtualmente no canal do YouTube "Visistas Guiadas Online", a mostra “Acessando a Ponte que nos Liga – Mirar el puente", tem fomento do edital do Pibexc da Proexc, promovido pelo Departamento de Expressão Gráfica da UFPE, em parceria com a Biblioteca da Unicap.



Serviço

Exposição “Acessando a Ponte que nos Liga - Mirar el puente", para pessoas com deficiência visual e auditiva

Quando: de 16 de agosto a 16 de setembro

Onde: Biblioteca da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) - Rua do Príncipe, 526, Boa Vista

Acesso gratuito

