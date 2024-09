"Chaves" e "Chapolin" voltam à TV após quatro anos sem exibições

A- A+

Após quatro anos, “Chaves” e “Chapolin” retornarão à televisão. Sidonie é uma escritora francesa renomada, e está de luto por seu falecido marido. A UniMás, emissora norte-americana de língua espanhola, anunciou que exibirá os seriados mexicanos a partir de 23 de setembro, nos Estados Unidos.

Criadas por Roberto Gómez Bolaños, as produções deixaram de ser exibidas em todo o mundo desde agosto de 2020. O motivo para o hiato é uma disputa entre a Televisa, empresa que detém o direito de distribuição, e a família do ator.

“Este retorno não foi fácil, mas cada passo foi dado com a convicção de que as risadas, a alegria e os valores que nos deixaram devem permanecer presentes. Trazer de volta esses personagens adoráveis é uma forma de continuar o legado que meu pai nos deixou, de manter vivos esses momentos que unem as gerações”, celebrou Roberto Gómez Fernández, filho de Bolaños e dono do Grupo Chespirito, em suas redes sociais.



Nos Estados Unidos, “Chaves” e “Chapolin” serão transmitidos em TV aberta e também ficarão disponíveis por meio da plataforma de streaming ViX. A volta das exibições no Brasil ainda não foram confirmadas oficialmente, mas o site Na Telinha apurou que o SBT já está em negociação com a Televisa.

Devido ao bom relacionamento com a empresa mexicana e por ter sido a casa dos dois seriados por muitos anos, a emissora fundada por Silvio Santos teria prioridade nas exibições. A ideia da empresa brasileira seria transmitir os programas na TV aberta e também no +SBT, seu novo streaming gratuito.

No entanto, o site F5 afirma que a Globo também está interessada nos dois títulos e já fez uma consulta à Televisa na última segunda-feira (9). A proposta seria incluir as séries na programação do Multishow, canal de variedades da TV paga, e também aproveitá-las no Globoplay.

Vale lembrar que, até a interrupção da exibições em 2020, as obras de Bolaños estavam disponíveis no Brasil por meio do Multishow e do Prime Video. De acordo com o Na Telinha, os contratos interrompidos devem ser retomados a partir de outubro.

Veja também

MOSTRA NA CAIXA "Parque de Diversões" de Nelson Leirner é aberto em exposição