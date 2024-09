A- A+

GRAVIDEZ Grávida, Margot Robbie mostra barrigão em estreia de filme O bebê é fruto do casamento com o inglês Tom Ackerley

Margot Robbie está grávida de seu primeiro filho e fez a primeira aparição com barrigão em um tapete vermelho na estreia do filme My Old Ass, que aconteceu em Los Angeles (EUA) na segunda-feira, 9.

A atriz australiana, de 34 anos, já havia sido fotografada com barrigão por paparazzis. A gravidez foi revelada em julho pela revista People e a primeira aparição oficial com a então "barriguinha" foi em um jogo de tênis no torneio de Wimbledon.

O bebê é fruto do casamento com o inglês Tom Ackerley, que também é parceiro criativo da esposa na LuckyChap Entertainment, produtora que lançou filmes como Barbie, Saltburn, e, agora, My Old Ass. Na estreia, Margot usou um vestido cinza colado ao corpo, destacando a barriga.



