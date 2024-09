A- A+

CELEBRIDADES Shakira e Piqué têm estratégia para não se encontrarem em mansão de Barcelona, que segue à venda A cantora colombiana não quer ter contato com Clara Chía, a namorada do ex-marido

A mansão que Shakira dividiu com o ex-marido Gerard Piqué em Barcelona, entre 2012 e 2023, segue à venda e estaria criando problemas para o casal. A residência está localizada na Ciutat Diagonal de Esplugues de Llobregat, uma zona exclusiva de Barcelona.



No entanto, o preço avaliado em 14 milhões de euros é elevado mesmo para os padrões do lugar. Em 2023, o ex-casal concordou com esse valor, após algumas negociações: Piqué queria reduzir pela metade (7 milhões de euros), mas Shakira não.





Por não conseguirem vendê-la, Shakira e Piqué ainda usam a mansão regularmente, mas sob certas condições. Segundo o programa de TV espanhol "Espejo Publico", a colombiana, que mora em Miami com os filhos Sasha e Milan, é muito rígida com os funcionários do local e não quer ver nada que tenha relação com Clara Chía, atual namorada do ex-jogador do Barcelona.

Quando a cantora vai à mansão, nem Gerard Piqué e nem Clara Chía ficam lá. Segundo o "Espejo Publico", Shakira faz com que funcionários troquem todos os lençóis e tudo o que Chía possa ter tocado — garantindo que as coisas sejam jogadas no lixo. “Ela não quer ter nenhum contato com nada que tenha relação com Clara Chía”, disse o Espejo Público.

