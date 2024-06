Seis quartos, sete banheiros e academia: veja fotos de mansão que Shakira tenta vender em Miami

A- A+

São 750 metros quadrados de área construída e quase 2 mil metros quadrados de área externa, com seis quartos, sete banheiros e espaçosas salas de estar e de jantar, além de academia privativa.



Avaliada em US$ 11 milhões (R$ 59,8 milhões, na cotação atual), a mansão que Shakira tenta vender em Miami não deveria apresentar dificuldades para atriar ofertas dos muitos endinheirados locais.





O problema, é que segundo o jornalista Omar Suárez, do programa "Fiesta", da rede Telecinco, a propriedade fica na "foz dos esgotos" de Miami, o que dificulta a negociação.

Os banheiros ficariam abaixo do nível da água. Com o passar dos anos, o nível [da água] subiu e, toda vez que chove, todo o esgoto de Miami Beach vai parar na casa da Shakira disse ele.





Ao se mudar para Miami em definitivo, depois de se separar do ex-zagueiro da seleção espanhola Gerard Piqué, no ano passado, a artista colombiana já tentava vender sua mansão na cidade. Omar Suárez acrescentou que se trata de um problema com uma solução cara.

O investimento para resolver seria muito elevado, porque envolve elevá-lo [o imóvel] acima do mar e fazer um tubo por baixo. E são poucas as empresas que se atrevem a fazer isso destacou o jornalista.

A ideia de Shakira é morar em uma ilha privativa em Miami, para fugir dos paparazzis. Inicialmente, especulou-se que Shakira iria se acomodar em sua mansão na North Bay Road. A rua é queridinha dos famosos: nomes como Jennifer Lopez, Matt Damon e Alexandre Sanz também têm casas por lá. A cantora colombiana e seu então marido arremataram a propriedade em 2001, por US$ 2,5 milhões. Em 2018, a colocaram à venda por mais de US$ 11 milhões, mas não conseguiram vender. Agora, estão tentando vender novamente.

