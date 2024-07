A- A+

CELEBRIDADES Quem é o estilista que vestiu Shakira para show de US$ 2 milhões na final da Copa América Conhecido por produzir figurino para turnês de estrelas pop, Michael Schmidt já vestiu de Rihanna à Madonna, com quem trabalhou quatro vezes

Além de Shakira, a lista é grande. O estilista americano Michael Schmidt já vestiu celebridades como Madonna, Cher, Tina Turner, Rihanna, Lady Gaga e Kate Perry em ocasiões que são muito lembradas: marcantes na carreira destas cantoras ou que se tornaram extremamente provocantes à época.



No último domingo (14), Shakira entrou neste seleto grupo de estrelas, com sua apresentação de US$ 2 milhões no intervalo da final da Copa América, nos Estados Unidos.

ASSISTA: Performance COMPLETA de Shakira na final da Copa América 2024. pic.twitter.com/8iVELKEZPn — UpdateCharts (@updatecharts) July 15, 2024

Para a apresentação, realizada em um palco montado no meio do gramado do Hard Rock Stadium, em Miami, no intervalo da partida entre Argentina e Colômbia, a cantora vestiu um look todo prateado, com cropped e minissaia.







As botas brilhavam completavam a composição, que foi super elogiada nas redes. Compartilhando imagens e vídeos do show da cantora, Schmidt agradeceu os elogios recebidos pela produção do espetáculo.

O início da carreira de sucesso de Schmidt se deu quando ele começou a trabalhar com peças de metal, impressionando logo Cher. Com a diva pop usando suas roupas em várias ocasiões, várias outras cantoras como Tina Turner passaram a desejar vários de seus itens.

Em 2009, Lady Gaga surgiu em um capa de revista com um look cheio de bolhas costuradas de improviso pelo designer. Três anos depois, o estilista foi responsável pela criação de 300 peças para a turnê de Madonna, a MDNA Tour.

Shakira na final da Copa América

Na apresentação, a artista fez uma mistura de seus sucessos musicais, com “Hips Don’t Lie”, “Te felicito” e “Puntería”. Foi o jornalista Juan Etchegoyen que, em seu programa Mitre Live, revelou o valor destinado à cantora.

— O dinheiro que a Confederação Sul-Americana investe neste evento é brutal. Obviamente sabemos o que o futebol gera e acaba sendo um retorno sobre o que é faturado, mas nunca deixa de me surpreender — disse ele, antes do início do show. — Me deram um número e vou te contar: isso seria o que Shakira cobraria por cantar na final da Copa América: dois milhões de dólares para cantar cerca de cinco minutos.

Na cotação atual, o valor do cachê equivale a cerca de R$ 10,9 milhões.

Cabe destacar que, por causa do show da cantora colombiana, o intervalo da final durou aproximadamente 20 minutos, já que além dos seis minutos destinados ao espetáculo, levou sete minutos para montar e outros sete para desmontar o palco.

A apresentação de Shakira começou depois das 23:15, no horário local. “Olá, Miami!”, exclamou a colombiana, diante da multidão de espectadores que aclamavam seu nome. Em um palco imponente montado sobre o campo de jogo, Shakira exibiu seu carisma habitual com a canção “Hips Don’t Lie”, dançando junto a um grupo de seis bailarinas que a acompanhavam.

A cantora ainda se declarou à Colômbia, seu país de origem e que disputava a partida, com um “te amo”. Aplaudida pelo público e cercada de diamantes e lobas gigantes, a artista ainda cantou as músicas “Te felicito” e “Puntería”, enquanto diferentes efeitos visuais e digitais decoravam o gramado.

