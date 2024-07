Criança argentina viraliza ao reclamar de show de Shakira na Copa América: "Cantou em inglês"

A- A+

O depoimento espontâneo e imprevisível de uma criança argentina que esteve na final da Copa América, no último domingo (14), viralizou nas redes sociais nesta semana.

Ao ser questionado — ao vivo — por um repórter do C5N, emissora local do país "hermano", o pequeno torcedor comentou acerca do show de Shakira, reclamando do fato de a artista ter cantado músicas em inglês antes da última partida, disputada por Argentina e Colômbia, países em que a língua oficial é o... espanhol.

"Esta Shakira... Foram 30 minutos para fazer esse concerto de merda, e ainda em inglês", disparou a criança, pegando o jornalista de surpresa na ocasião.

Por este niño que decidió hablar con la verdad y decir lo que todos pensamos sobre el show de anoche: “Ese show de mierd… en inglés cantó encima…”. pic.twitter.com/QKZoA3QZBu — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) July 16, 2024

A fala vem sendo compartilhada por internautas por meio do X. "Essa criança tem razão. Por que cantar em inglês numa final entre latino-americanos?", questionou um usuário do microblog. "Tão pequeno e tão bem embasado", elogiou outra pessoa.

O jogo entre Colômbia e Argentina, no último domingo (14), atraiu artistas ao Hard Rock Stadium, em Miami, para a final da Copa América.

A partida estava marcada para 21h, mas foi adiada em 1h15 por conta de confusões envolvendo torcedores das duas seleções no acesso ao estádio. Durante a entrada dos times em campo, os hinos dos países finalistas foram cantados pelo argentino Abel Pintos e pela colombiana Karol G, enquanto a também colombiana Shakira foi a atração do show do intervalo.

Na apresentação, a artista fez uma mistura de seus sucessos musicais. Foi o jornalista Juan Etchegoyen que, em seu programa Mitre Live, revelou o valor destinado à cantora.

— O dinheiro que a Confederação Sul-Americana investe neste evento é brutal. Obviamente sabemos o que o futebol gera e acaba sendo um retorno sobre o que é faturado, mas nunca deixa de me surpreender — disse ele, antes do início do show. — Me deram um número e vou te contar: isso seria o que Shakira cobraria por cantar na final da Copa América: dois milhões de dólares para cantar cerca de cinco minutos.

Na cotação atual, o valor do cachê equivale a cerca de R$ 10,9 milhões.

Cabe destacar que, por causa do show da cantora colombiana, o intervalo da final durou aproximadamente 20 minutos, já que além dos seis minutos destinados ao espetáculo, levou sete minutos para montar e outros sete para desmontar o palco.

