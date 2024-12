A- A+

dança e memória Cia. Artefolia celebra 30 anos apresentando resultado de projeto de memória, nesta terça (3) "Corpos inscritos no Tempo: Cia. Artefolia 30 anos" estará disponível no site da Artefolia para acesso geral do público

Chegando à marca de três décadas em atividade, a Cia. de Dança Artefolia celebra sua trajetória, apresentando, nesta terça (3), o resultado do projeto de memória “Corpos inscritos no Tempo: Cia. Artefolia 30 anos”, que tem incentivo do Funcultura.

A apresentação será às 19h, no Museu de Artes Afro-Brasil Rolando Toro - Muafro, no Bairro do Recife, com entrada gratuita.

Os artistas-pesquisadores da Companhia e equipe do projeto irão compartilhar com o público a trajetória do extenso e minucioso trabalho realizado sobre as memórias do grupo na organização do próprio acervo.

Projeto

A primeira etapa de estruturação do acervo contou com uma formação, de 40h/aula, sobre história, memória e práticas de acervo, com os pesquisadores Marcelo Sena e Luiz Vinícius.

A formação possibilitou que todos os envolvidos aprendessem a preservar, também, seus próprios acervos pessoais, com a aplicação de métodos adequados de organização e preservação de materiais e documentos.

Foram mais de 300 documentos físicos manuseados e digitalizados, além de 5 HDs de documentos virtuais, categorizados entre “Criações”, “Projetos”, “Pesquisas” e “Outras Ações” nas quais a Cia. Artefolia participou.

Em seguida, foi realizada a curadoria do material organizado para ser disponibilizado no site da Cia Artefolia, incluindo materiais com recursos acessíveis: audiodescrição do layout do site, conteúdos com audiodescrição, PDFs acessíveis, alguns vídeos com tradução em libras e audiodescrição, imagens com legendas descritivas.

Todos os textos disponibilizados tem tradução em inglês e espanhol.

Compõem a Cia. Artefolia: Marília Rameh, Anne Costa, Jefferson Figueiredo, Marcela Rabelo, Henrique Braz, Daniel SemSobrenome e Gabriela Carvalho.

SERVIÇO

Lançamento do acervo “Corpos Inscritos no Tempo: Cia. Artefolia 30 anos"

Quando: Terça (3), às 19h

Onde: Sala Naná Vasconcelos, no Muafro - Museu de Artes Afro-Brasil Rolando Toro - Ruia Mariz e Barros, 238, Bairro do Recife - Recife-PE

Entrada gratuita

Instagram: @ciaartefolia

Veja também

EBC Rede de Comunicação Pública vive maior expansão da história