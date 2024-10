Cid Moreira deserdou os filhos em testamento; herança é avaliada em R$ 60 milhões

A- A+

Cid Moreira, que morreu aos 97 anos no último dia 3, deserdou os filhos, Rodrigo e Renan, de acordo com o testamento mostrado pelo "Domingo espetacular", da Record, no último domingo.



O programa teve acesso ao documento público, lavrado no dia 6 de março de 2024, em que o apresentador deixa como herdeira de seu patrimônio, avaliado em cerca de R$ 60 milhões, a mulher, Maria Fátima Sampaio Moreira. Os dois ficaram casados por 23 anos.

Segundo a reportagem, Rodrigo, filho mais velho do apresentador, fruto do segundo casamento dele, com Olga Verônica Radenzev Simões, ficou sabendo que estava fora do testamento por telefone. Ele ainda teceu críticas a herdeira universal dos bens.

"A Fátima quer tudo para ela, e eu não acho certo isso", disse Rodrigo à reportagem. "Eu não entendo porque ele quis me deserdar. Não dei motivo nenhum para isso. Eu sempre procurei me aproximar dele. Pedia para a minha tia, que já faleceu, pedia para pessoas em torno dele, mas ele sempre negava".

No entanto, no documento público, Cid explica que ele ficou fora do testamento por causa de um processo movido por Rodrigo que pedia R$ 1 milhão do pai por danos morais. O filho, que denunciava ausência paterna, perdeu a ação. Hoje, ele já está com um advogado para contestar o documento público.

"O filho Rodrigo distribuiu a ação, acusando o testador (Cid Moreira), leviana e publicamente, de tê-lo tratado com absoluta indiferença, frieza, de forma monstruosa, desumana, indigna e desprezível ao longo da vida", diz o testamento. "Essa ação provocou ele, o testador, profundo abalo emocional e moral. tendo o mesmo necessitado de tratamento médico específico devido as injúrias sofridas."

Roger, adotado durante o terceiro casamento do apresentador, com Ulhiana Naumtchyk Moreira, quando ele tinha 25 anos, não poupou críticas a Fátima:

"Eu acho que ela não deveria ficar com herança nenhuma. Fátima, quando conheceu o Cid, não tinha nada, não tinha nem carro", disse Roger, que também relatou abusos. "Às vezes, ele colocava a mão em mim, eu tinha um certo medo de que isso pudesse evoluir, mas nunca evoluiu".

No testamento, Cid Moreira menciona as acusações do filho e as caracteriza como "mentirosas".

"Injúrias e calúnia são ainda mais severas, vez que o amor que o testador lhe dedicou, a adoção é prova inconteste disso, foi jogada no lixo assim que Roger foi adotado, tendo o filho alterado inteiramento o comportamento, passando a criar ao testador maiores problemas familiares e pessoais".

Roger diz que trabalhou com pai em mais de "70 CDs", fazendo gravações, masterizações e edição. Depois, Fátima ficou com essa função.

