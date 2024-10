Patrícia Lucchesi, que estrelou o comercial 'Meu primeiro sutiã', homenageia Washington Olivetto

A- A+

Estrela do comercial "Meu primeiro sutiã", Patrícia Lucches homenageou o publicitário Washington Olivetto, que morreu aos 73 anos nesse domingo.



O comunicador foi responsável pelo comercial de uma marca de roupas íntimas que cunhou uma expressão ("O primeiro Valisère a gente não esquece") e projetou o rosto da paulistana no universo artístico.

"Um beijo amigo Washington Olivetto. A gente nunca esquece. Meus sentimentos a todos", escreveu.

O publicitário morreu em decorrência de complicações em uma cirurgia de pulmão feita em São Paulo. Logo depois da operação viajou para o Rio e o quadro pós-cirurgia se agravou. Olivetto estava internado há quatro meses no Hospital Copa Star, na Zona Sul da cidade.

Aos 11 anos, Patrícia ficou nacionalmente conhecida por interpretar a mocinha que ganhava seu primeiro sutiã de presente. Hoje, ela atua como psicóloga, com especialização em "terapia para o autoconhecimento", ancorada em abordagem cognitiva comportamental — há mais ou menos duas décadas, ela deu uma guinada na carreira e abandonou o ofício como atriz e modelo.

"Trabalho para as pessoas superarem suas dificuldades, focando seu potencial em serem bem-sucedidas em todos os sentidos de suas vidas", ressalta a profissional, de 48 anos, que também desenvolve um trabalho voltado para pacientes como Transtorno do Espectro Autista.

Carreira como atriz

Após a fama repentina com o comercial "Meu primeiro sutiã", Patricia Lucchesi começou a trabalhar — ainda na adolescência — como atriz na TV e no cinema. Aos 13, a então foi laureada como o prêmio de Artista Revelação pela Associação de Produtores de Espetáculos Teatrais do Estado de São Paulo, por sua atuação na peça "O fantástico mundo do faz-de-conta".

Em 1988, integrou o elenco do filme "O casamento dos Trapalhões", com Renato Aragão, Dedé Santana, Mussum e Zacarias. Daí em diante, emendou trabalhos na televisão, como na minissérie "Colônia Cecília" (1989) e nas novelas "Brasileiras e brasileiro (1990), "Tocaia grande" (1995) e "Era uma vez..." (1998).

Após o nascimento do filho, hoje com 31 anos, Patrícia decidiu abandonar a carreira artística para se dedicar aos cuidados com a criança, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista na infância. Seu último trabalho na telinha foi uma participação na novela "Poder paralelo", exibida em 2009.

Veja também

Flip 2024: conheça os 15 autores e os 15 livros mais vendidos do evento