Famosos Cinco anos após morte de Gugu Liberato, disputa por herança de R$ 1 bilhão segue na Justiça Advogados apontam que caso deve ser solucionado em 2025, após divulgação de teste de DNA, conclusão de inventário e reconhecimento (ou não) de união com suposto namorado

Cinco anos após a morte de Gugu Liberato, vítima de um acidente doméstico, aos 60 anos, em novembro de 2019, a disputa pela herança do apresentador segue na Justiça. Grosso modo, há três processos referentes ao caso em trâmite, todos em tribunais de São Paulo. Como se sabe, o comunicador deixou cerca de R$ 1 bilhão em bens materiais.



O testamento estabelece que 75% desse valor deve ser dividido entre os três filhos — Augusto, Marina e Sofia, todos frutos da antiga relação com Rose Miriam. Os outros 25% do patrimônio devem ser repartidos entre os cinco sobrinhos. Até agora, porém, a divisão da quantia não foi efetivamente concluída.





Em linhas gerais, o processo se encaminha da seguinte maneira:

Inventário não concluído: Sim, o inventário do comunicador ainda está sob realização, com a devida apuração de bens, direitos e dívidas de Gugu, para que as propriedades sejam, então, transferidas aos herdeiros;

Reconhecimento de união estável de suposto namorado: O chef de cozinha Thiago Salvático afirma que era namorado de Gugu, e que o companheiro escondia a própria sexualidade. Segundo ele, ambos teriam se relacionado por oito anos. Com provas, entre as quais fotos e prints de mensagens, o cozinheiro reivindica o reconhecimento da união estável com o apresentador. A ação foi anulada pela Justiça, e o profissional tenta agora reverter a decisão — um novo julgamento acontecerá no primeiro semestre de 2025;

Suposto "novo" filho de Gugu na jogada: O comerciante Ricardo Rocha afirma que é filho biológico de Gugu, mas que nunca foi reconhecido como tal. Ele alega que o apresentador conheceu sua mãe, que trabalhava como babá e empregada doméstica, numa padaria em São Paulo, em 1973. A resposta acerca do teste de DNA, que ainda será feito, só será revelada no início de 2025, como informam advogados envolvidos no processo.

Rose fora da disputa

Mãe dos três filhos de Gugu, Rose Miriam — que não é citada no testamento deixado pelo apresentador — abandonou a briga judicial, em agosto de 2024. A mulher com quem Gugu conviveu a maior parte da vida, e a quem ele chamava de "minha família", desistiu de provar que tinha uma união estável com o comunicador.

O caso havia provocado uma ruptura entre os filhos, aliás. Enquanto era apoiada pela filhas Sofia e Marina, Rose Miriam passou a ser atacada pelo primogênito João Augusto, que defendia que o testamento deixado pelo pai deveria ser respeitado — ou seja, que a mãe não recebesse oficialmente nenhuma parte da herança.

