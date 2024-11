Há 5 anos morria Gugu, um dos maiores apresentadores da TV brasileira e pupilo de Sílvio Santos

A- A+

Não há quem pense em televisão e não sinta falta de Antônio Augusto Moraes Liberato, ou simplesmente Gugu, um dos maiores e mais renomados apresentadores da televisão brasileira, que morreu há exatos 5 anos, após sofrer um acidente doméstico, nos Estados Unidos.

O apresentador, que tinha 60 anos, caiu de uma altura de quatro metros, após tentar consertar o ar condicionado da casa dele, localizada na Flórida. Após 48 horas internado no hospital Orlando Health, foi confirmado o falecimento de Gugu.

Em 2019, o último trabalho dele na TV foi o talent show Canta Comigo, na RecordTV. Gugu apresentou as duas primeiras edições da atração. Naquela época, a edição semifinal comandada por ele trouxe uma frase icônica que parecia mais uma previsão de tudo que iria acontecer. “Eu acho que a gente vai sentir saudades uns dos outros, né? De verdade, foi muito legal. Matar saudades pela TV, né?”, disse o apresentador.

Reveja momento

Programas de sucesso

A primeira atração televisiva sob o comando de Gugu, no Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), foi o Sessão Premiada, em 1981. Logo após, veio o icônico Viva a Noite, em 1982. Já em 83, vieram os sucessos Cidade Contra Cidade, Passa ou Repassa e TV Animal. Nos anos seguintes, vieram Corrida Maluca, Adivinhe se Puder, Super Paradão, Sabadão Sertanejo, Big Domingo, Programa de Vídeos, Nações Unidas, Play Game, Domingugu, Paradão e Disco de Ouro.

Domingo Legal

Foi em janeiro de 1993 que o empresário e apresentador Sílvio Santos deu a oportunidade de ouro ao pupilo: o programa Domingo Legal. A atração rendeu números elevados de audiência, ficando, inclusive, na liderança. Em 6 de maio de 2001, o DL alcançou 44 pontos, com a presença do ator belga Jean-Claude Van Damme.

Veja a participação de Van Damme no DL

Diversos quadros marcaram história no Domingo Legal com Gugu. Entre eles, estão: Táxi do Gugu, Sentindo na Pele, Essa Nota Vale Uma Nota, Duetos, Banheira do Gugu, Helicóptero do Gugu, Gugu na Minha Casa e o Bom Dia Legal, com ET & Rodolfo.

Falsa entrevista com o PCC

Em 7 de setembro de 2003 Gugu passou pela maior crise que já enfrentou na carreira dele. Após uma entrevista com dois supostos integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC): Alfa e Beta, que teriam assumido, à época, o sequestro do Padre Marcelo Rossi e ameaçado fortemente os apresentadores Marcelo Rezende (RedeTV!) José Luiz Datena (Band) e Oscar Roberto Godoy. Após denúncias e investigações, o Ministério da Justiça ordenou que o programa fosse retirado do ar.

Durante dois finais de semana, o SBT reprisou o Programa do Ratinho, o Grammy Latino e o Troféu Imprensa. A produção viu o faturamento do Domingo Legal cair de R$ 750 mil para R$ 400 mil, em duas semanas, após a desistência de patrocinadores do programa.

Guerra de audiência: Gugu X Faustão

No final da década de 1990 e no começo dos anos 2000, a vontade de fazer televisão era tão grande que as produções faziam de tudo para conseguirem 'sobreviver' no ar, através dos pontos de audiência. Com isso, surgiu uma acirrada disputa pela atenção do público, entre Gugu e Fausto Silva, que apresentava o Domingão do Faustão, da TV Globo.

Naquela época, os dois travaram a maior guerra de audiência da história da televisão brasileira. A cada domingo, se percebia dos dois lados os esforços para entregar conteúdo de qualidade, porém com atrações impensáveis para os dias atuais.

Foi quando, ainda em 2003, por causa da ação Junta Brasil, de uma empresa multinacional, os dois se falaram, no ar, nos cenários dos dois programas, como uma espécie de crossover. O fato ficou marcado na história da TV no Brasil.

Gugu na Record

Já com a imagem desgastada pelas inúmeras tentativas de alavancar no SBT, Gugu resolveu viver algo novo, em 2009. O Domingo Legal passou a ser apresentado por Celso Portiolli. Após assinar com a Rede Record de Televisão, Gugu estreou no dia 30 de agosto com o Programa do Gugu, que investia num formato similar ao do Domingo Legal, e ficou no ar até 2013.

Um ano depois, ele voltou à TV, com o programa Gugu, exibido nas quartas-feiras, à noite, com entrevistas impactantes. A primeira delas foi com Suzanne Von Richtofen, presa pelo assassinato dos pais, no ano de 2002.

Assista à entrevista

No final da carreira, ele apresentava o reality show de casais Power Couple Brasil e o talent Canta Comigo.

Gugu Liberato deixou três filhos: João Augusto, que tem 23 anos, atualmente, e as gêmeas Sofia e Marina, de 20.

Homenagens

As duas emissoras pelas quais Gugu passou produziram dois documentários em homenagem ao artista. A Record lançou, na última terça-feira (19), o Gugu, Simples Assim. O conteúdo na íntegra está no aplicativo PlayPlus.

Já o SBT estreou o Gugu, Toninho e Augusto, que está disponível em quatro temporadas no + SBT. As produções contam com entrevistas de familiares e pessoas importantes na carreira de Gugu, além de falas marcantes do apresentador.

